Acuze grave privind Secția de Pediatrie. Ce spun medicii?

Pe bună dreptate, sistemul sanitar din România este aproape zi de zi bombardat cu tot felul de reclamații din partea asiguraților. Oamenii, plătitori la fondul asigurărilor sociale de sănătate, sunt revoltați când ajung în spitale și constată că sunt luați peste picior sau sunt puși să cumpere aproape toate medicamentele și materialele sanitare. Ba mai mult, sunt extrem de indignați când sunt puși în situații penibile, să bage bani în buzunarele unor angajați din sănătate, de la mic la mare. Fie în mod direct, fie indirect, mulți pacienți se plâng că banul face legea în ceea ce privește acordarea serviciilor medicale de calitate. Din păcate este realitatea sistemului de sănătate din România, situație, de altfel, reflectată și în rapoarte ale specialiștilor europeni. Țara noastră ocupă penultimul loc în Indexul european al sistemelor medicale (EHCI) 2014, clasându-se doar deasupra Bosniei şi Herţegovinei, fiind depăşită de Bulgaria şi Serbia, potrivit materialului dat publicităţii la Bruxelles, zilele trecute. Dar asta nu înseamnă că totul este o bătaie de joc și că pacienții noștri sunt lăsați în voia sorții. Trebuie admis faptul că există și doctori, asistenți medicali, îngrijitori care pun suflet în ceea ce fac, chiar dacă răsplata este jignitoare și în ciuda condițiilor de lucru. Nu trebuie aruncat cu noroi în cadre medicale pe nedrept, nu trebuie generalizată starea de fapt existentă și bine știută de toată lumea. Zilele trecute, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU) din Constanța, dr. Dănuț Căpățînă, recunoaștea, public, că Secția de Pediatrie necesită lucrări de reamenajare și modernizare, dar și faptul că, în condițiile date, va fi imposibil să se respecte circuitele impuse în 2015 de către oficiali din Sănătate. Tot zilele trecute el a anunțat că are în plan întocmirea unui proiect, în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică Județeană (DSPJ) Constanța, în vederea construirii unei secții exterioare sau a unui spital de pediatrie, în opinia sa absolut necesar. Nu era prima dată când oficialul SCJU amintea necesitatea unui asemenea spital la Constanța. La scurt timp după declarațiile sale, o fostă pacientă a Clinicii de pediatrie, internată cu copilul său (Mihaela Tincu Mustata), a adus grave acuze spitalului pe o rețea de socializare. Ea a spus că a trăit nouă zile de coșmar și că micuțul său, spitalizat inițial pentru o otită medie cronică supurată, cu perforaţie de timpan, s-ar fi ales cu o enterocolită. Ba mai mult, ea a reclamat o epidemie de enterocolită pe întreaga secție și că peste tot este un focar de infecție.

CE SPUN UNII MEDICI Medici pediatri ai Clinicii au spus, sub protecția anonimatului, că, indiferent de neajunsuri, nu se pot aduce asemenea acuze. ”În niciun caz nu se poate vorbi despre jeg de nedescris, despre focar de infecție, despre epidemie de enterocolită. Fiecare își face treaba cât mai bine, fiecare știe ce are de făcut. Vorbim despre pacienți copii, nu ne putem asuma niciun fel de risc. Sunt dezamăgit de recunoștința unora”, a spus un doctor. Nu este singurul care și-a exprimat dezamăgirea. ”Nu ne jucăm cu viața copiilor. Dacă ar fi să fie așa, să ne batem joc, am avea eșecuri peste eșecuri medicale. Ar fi decese pe bandă rulantă, copiii ar fi transportați de urgență la alte spitale din țară. Nu suntem de acord să se spună așa ceva. Nu lucrăm în mizerie, copiii nu sunt internați în mizerie. Cineva vrea doar să-și bată joc de noi”, a spus, la rândul său, un alt doctor.

NU ESTE NICIUN FOCAR Reprezentanți ai DSPJ Constanța confirmă cele spuse de doctori și spun că nu este vorba despre niciun focar de enterocolită. Din punct de vedere igienico-sanitar au fost găsite unele deficiențe, astfel că a fost aplicată o sancțiune, dar și unele termene de remediere a deficiențelor. Așa cum era firesc, SCJU a venit, la rândul său, cu o reacție. ”Nu înţelegem modul de raţiune şi acţiune al acestora, în special al fostei paciente ce a apreciat, dincolo de orice logică socială, să formuleze o reclamaţie publică după 8 zile de la externare în condiţiile în care, imediat după internare, i s-a pus un diagnostic, nu s-a confirmat rotavirus sau enterocolită, a fost externată clinic sănătoasă împreună cu fiul, a revenit la control după externarea din 19 ianuarie 2015 şi nu a avut nimic de reclamat în toată această perioadă”, scrie managerul SCJU, dr. Dănuț Căpățînă. Managerul crede că toate criticile aduse personalului medical și managementului, fără argumente susţinute, sunt de fapt un atac premeditat şi o încercare de a obţine notorietate în dauna unităţii spitaliceşti.

În replica SCJU, semnată de managerul dr. Căpățînă, se precizează: ”Nu există date şi informaţii obiective cu privire la existenţa vreunei epidemii de enterocolită şi rotavirus la nivelul Secţiei de Pediatrie şi care ar fi justificat, dacă ar fi fost confirmate de laboratorul de analiză şi într-o oarecare măsură, comportamentul celor care aruncă în spaţiul public minciunile. Reafirmăm responsabilitatea tuturor medicilor din cadrul spitalului, în special a celor ce activează în Secţia de Pediatrie şi a conducerii spitalului în ceea ce priveşte asigurarea celor mai bune condiţii igienico-sanitare în cadrul acestei secţii. Dorim să accentuăm existenţă şi desfăşurarea, la nivelul acestei instituţii, a tuturor activităţilor periodice de dezinsecţie şi dezinfecţie, inclusiv cele cotidiene. În cadrul secţiei sunt trataţi lunar între 600 şi 800 de copii, inclusiv mamele acestora, iar orice eroare a personalului ar fi determinat până acum, dacă ar fi lipsit profesionalismul personalului medical, probleme sociale deosebite. Ele nu există. Dorim să menţionăm că, în cursul dimineţii de 28 ianuarie 2015, managementul spitalului a adresat DSP Constanţa o cerere expresă pentru efectuarea, de urgenţă, a unui control de fond la Secţia de Pediatrie, în scopul verificării condiţiilor igienico-sanitare, precum şi a celor reclamate. Reprezentanţii DSP au efectuat acest control și nu s-au confirmat probleme igienico-sanitare sau epidemiologice la nivelul acestei secţii. În condiţiile existenţei dificultăţilor economice şi investiţionale, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol" Andrei prin medici, asistenţi, infirmieri şi nu numai, precum şi prin echipa managerială, a luat şi ia toate măsurile legale şi necesare pentru a furniza şi pune la dispoziţia tuturor pacienţilor cele mai bune condiţii posibile şi servicii medicale. Aşa cum s-a precizat într-un mesaj din 28 ianuarie 2015, afirm necesitatea construirii unei noi clinici/secţii de pediatrie întrucât, în secolul XXI nu se poate face medicină modernă cu mobilier şi ziduri din secolul trecut, oricât de multă bunăvoinţă identificăm în personalul medical. Există doar o singură Secție de Pediatrie aflată la dispoziţia tuturor, inclusiv pentru pacienţii din judeţele limitrofe, fără discriminare de rasă sau condiţie socială. Nu putem refuza internarea copiilor proveniţi din familii cu probleme sociale, iar în acest sens promovăm incompatibilitatea profesiunii de medic cu refuzul de a primi şi trata, în cadrul secţiei, de copii şi mame provenite din medii insalubre. Vă rugăm să retineţi, ca o concluzie a activităţii noastre permanente şi în condiţiile socio-economice ale României de azi, responsabilitatea spitalului, prin medici şi echipa managerială, în furnizarea de servicii medicale tuturor celor care apelează Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa, precum şi rugămintea noastră ca orice manifestare în spaţiul public, prin mesaje private şi articole de presă, ar trebui să poarte semnătura unui comportament responsabil. Nu în ultimul rând, ne rezervăm dreptul de a solicita instanţelor din România tragerea la răspundere a celor care, cu rea credinţă, comunică informaţii şi date false ce daunează intereselor şi drepturilor instituţiei, astfel cum sunt acestea protejate de lege”.

Toți pacienții SCJU au posibilitatea să posteze pe pagina oficială de Facebook a SCJU toate reclamațiile sau nemulțumirile în legăturaă cu actul medical sau prestația personalului din spital.