Acuze grave zguduie șantierul arheologic de la Histria

16:11:53 / 09 Iunie 2016

Raspunsul ministrului culturii

Răspuns cu privire la situl arheologic de la Histria Stimate Domnule Profesor Vlad Alexandrescu, Înțeleg foarte bine îngrijorarea dumneavoastră legată de situl arheologic de la Histria. Este unul dintre cele mai importante situri arheologice ale României și, în consecință, orice Ministru al Culturii trebuie să se preocupe de soarta lui. Vă asigur că problematica complexă a acestui monument unic se află în atenția mea directă și a echipei mele. De asemenea, odată cu revizuirea listei tentative UNESCO a României sunt convinsă că Histria se afla printre monumentele selectate. Caracterul excepțional al sitului arheologic și al peisajului natural înconjurător sunt argumente solide în acest sens. Cea mai mare parte a lucrurilor semnalate în scrisoarea dumneavoastră sunt cunoscute în spațiul public, dar, după cum bine știți, ele singure nu permit Ministrului Culturii să intervină în desemnarea responsabilului științific de șantier, atâta timp cât instituția organizatoarea a cercetărilor arheologice de la Histria, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, l-a propus pe dl Mircea Angelescu pentru această poziție. În cadrul ședinței Comisiei Naționale de Arheologie din data de 26.02.2016, în timp ce dumneavoastră erați în funcția de Ministru al Culturii, când a fost discutată lista șantierelor arheologice sistematice, nu au existat obiecții la această nominalizare, fapt consemnat în procesul verbal al ședinței. În consecință, am decis să semnez ordinul de ministru și anexa cu șantierele arheologice sistematice prin care am instituit Planul Național de Cercetare Arheologică Sistematică pentru anul 2016. Ministrul Culturii* nu poate refuza decât în cazuri excepționale o propunere de responsabil științific de șantier, venită din partea instituției organizatoare și validată de plenul Comisiei Naționale de Arheologie. După cum ați observat și dumneavoastră, în finalul scrisorii, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” ar fi trebuit să nominalizeze pe altcineva la conducerea șantierului, dacă ar fi crezut necesar. Consider, așadar, incorectă afirmația dumnevoastră conform căreia este „inadmisibil ca ministrul Culturii să numească în continuare drept responsabil al șantierului arheologic de la Histria o persoană dovedită de plagiat chiar de către Institutul de Arheologie, cercetată penal pentru acordarea unor autorizații ilegale și implicată în mecanismele dubioase ale finanțării cercetărilor de teren”, atâta timp cât dl Mircea Angelescu este în continuare cercetător științific la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” și nu a fost până acum condamnat de vreo instanță judecătorească din România. Solicitați Ministrului Culturii să se substituie atât unei instituții organizatoare de cercetare arheologică sistematică, cât și instanțelor judecătorești, ceea ce știți că nu este posibil. Un al doilea punct important atins de dumneavoastră este cel al Comisiei Naționale de Arheologie. În legătură cu aceasta, vă reamintesc că am decis să nu dau curs solicitării de abrogare a Ordinului de Ministru prin care a fost stabilită componența ei, întrucât nu am sesizat că a fost încălcată în vreun fel procedura legală în vigoare în momentul în care l-ați semnat. Vă asigur, în final, că problema arheologiei din România, în general, precum și a sitului de la Histria, în mod particular, se află în centrul preocupărilor mele și a echipei pe care o conduc la Ministerul Culturii, urmărind permanent respectarea legislației în vigoare și fiind mereu pregătiți să protejăm patrimoniul arheologic al României. Cu cele mai bune gânduri, Corina Șuteu Ministrul Culturii.