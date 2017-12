Acuze la adresa unei învăţătoare de la Şcoala 22

11:43:58 / 24 Ianuarie 2014

comentariu

copilul meu a fost elev in aceasta scoala !sumele pe care le scrieti voi asa din burta ca sa dea bine sunt inventate !nu-mi aduc aminte sa fi platit fondul clasei dar noi parintii ne adunam si de comun acord contribuiam cu sume destul de mici ptr scaune sau jaluzele etc!nu mai scormoniti atata ca si voi ati fost la scoala si stiti ca dupa un an scoala clasa arata jalnic ptr ca copii nostri nu pastreaza lucrurile asa cum o facem noi de exemplu in clasa a 8 a au spart tabla de 2 ori cine???elevii cine trebuia s-o schimbe scoala???nu elevii care au spart-o de fapt parintii si lista poate continua ce facet voi e de tot rasul coada la pruna au pus-o altii de asemenea si roata au inventa-o altii v-ati trezit si voi sa faceti lumina in ce????nu mi-a bagat nimeni mana in buzunar si nici voua sau parintilor vostri!acei parinti care sincer cred ca au alte frustrari legate de viata care o duc se plictiseau si vazand si ei la televizor ce s-au gandit hai sa ;;ne radem un pic de astia,,stiti ca din scoala asta pe care o murdariti voi acum a dat elevi care sunt la cele mai bune licee din Cta?asta nu da bine la presa asta nu constituie un subiect ca e de bine !!!noroiul si mocirla vinde in Romania din cauza voastra si a mintii voastre bolnave! m-am saturat de ce vad si aud din partea presei!!!!jalnic ,rusinos si lipsit de orice bun simt,,creeati modele ptr copii nostri !!!!toate parasutele si drogatii voi suntei cei vinovati !!!ganditi-va si la copii vostri ca vad si aud aceleasi mizerii!oamenii pot fi si altfel sa stiti voi faceti ca lucrurile de cele mai multe ori sa arate urat !imi iubesc tara dar urasc din suflet ipocrizia!!! uitati-va in jurul vostru si veti vedea si lucruri frumoase !scrieti despre valorile care apropo tot in scolile noastre s-au format!Rusine,rusine,rusine!dormiti bine noaptea!!!copilul meu acum este la liceu si sa stiti ca la fel am procedat am dat 30 lei ptr diverse chestii ptr ca asa am dorit acum vrem sa schimbam scaunele ca sunt din secolul trecut dar ce sa vezi dirigintele este saracul speriat de ce se intampla si ne ne da voie !Pai copilul meu sta la scoala 7 ore cu probleme de coloana serioase si eu din cauza ineptiilor pe care le scrieti voi nu pot sa-i asigur copilului meu un amarat de scaun???v-i se pare normal?unde e binele pe care-l faceti voi?