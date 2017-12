Ada Condeescu a primit Trofeul Shooting Stars

După ce actriţa Ana Ularu s-a remarcat la ediţia din 2012 a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, primind trofeul Shooting Stars, a venit rândul Adei Condeescu să fie în lumina reflectoarelor. Trofeul Shooting Stars i-a fost înmânat, luni seară, tinerei actriţe de 24 de ani, de către actorii Julie Delpy şi Ethan Hawke, în cadrul unei ceremonii dedicată actorilor din programul Shooting Stars de la Berlinală. Ceremonia a fost urmată de proiecţia filmului semnat de Julie Delpy, „Before Midnight”, prezent în competiţia oficială a evenimentului.

Toţi actorii incluşi în programul Shooting Stars au participat la sesiuni de întâlniri cu directori de casting, producători şi alţi reprezentanţi ai industriei de film. Luni seară, fiecare dintre artiştii selectaţi a primit câte un trofeu de la cei doi actori celebri. Ada Condeescu a fost selectată în programul care a lansat, de-a lungul anilor, carierele internaţionale ale unor nume precum Rachel Weisz, Daniel Craig, Carey Mulligan, Melanie Laurent.

Condeescu este unul din cei zece actori europeni selecţionaţi în programul Shooting Stars de anul viitor şi devine al cincilea actor român selectat în prestigiosul program. Ada Condeescu se alătură, astfel, tinerilor săi colegi „predecesori”: Maria Popistaşu (2007), Anamaria Marinca (2008), Dragoş Bucur (2009) şi Ana Ularu (2012).

Născută pe 2 iulie 1988, la Bucureşti, Ada Condeescu este absolventă a Universităţii de Artă Teatrală şi Cinematografică. Rolul principal din filmul „Eu când vreau să fluier, fluier”, în regia lui Florin Şerban, a coincis cu debutul într-un lungmetraj. În 2011, interpretarea din „Loverboy”-ul lui Cătălin Mitulescu i-a adus premiul The Heart of Sarajevo pentru cea mai bună actriţă la festivalul de film din oraşul bosniac. Recent, Ada Condeescu a jucat în filmul „Lupu”, în regia lui Bogdan Mustaţă, care urmează să fie lansat pe marile ecrane în decursul acestui an.