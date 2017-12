Adam a apărut pe Pământ mult mai devreme decât se credea

Adam, primul bărbat modern, a apărut prima dată pe Pământ în urmă cu aproximativ 209.000 de ani, cu 9.000 de ani mai devreme decât credeau oamenii de ştiinţă, se arată într-un studiu al unor cercetători britanici. Această nouă cercetare îl situează pe Adam pe Pământ în acelaşi interval de timp cu jumătatea sa, Eva, şi contrazice un studiu recent potrivit căruia cromozomul Y a precedat oamenii moderni. Studiul, condus de Eran Elhaik, de la University of Sheffield, şi de Dan Graur, de la University of Houston, a avut scopul de a-l pune pe Adam în locul său de drept în istoria evoluţionistă. Echipa de cercetători a stabilit... data naşterii lui Adam, folosind informaţiile genetice existente. Pentru a calcula vârsta cromozomului Y, cercetătorii au înmulţit vârsta medie la care taţii au primul copil cu numărul de mutaţii descoperite. Apoi au împărţit această cifră la rata mutaţiilor cromozomului Y - numărul de ani necesari, în medie, pentru ca o mutaţie genetică să apară. ”Bineînţeles că putem manipula fiecare dintre aceste variaţii, pentru a face ca datele să fie mai vechi sau mai noi. În studiul nostru am demonstrat că cercetările anterioare au manipulat toate aceste variabile pentru a demonstra că cromozomul Y este mai vechi”, a spus Elhaik. El s-a referit la un studiu al cercetătorilor de la Universitatea din Arizona, care sugera că cromozomul Y uman a apărut prin împerecherea diferitelor specii de hominizi, ceea ce sugera că primul bărbat modern apăruse pe Pământ în urmă cu 500.000 de ani. Însă Elhaik spune că cei mai vechi strămoşi ai lui Homo Sapiens nu ar fi putut să se nască atunci. ”Putem spune cu certitudine că primii oameni moderni au apărut în Africa, în urmă cu 200.000 de ani. Este evident că oamenii moderni nu s-au încrucişat cu hominizii care au trăit în urmă cu 500.000 de ani. De asemenea, este cert că nu au fost un singur Adam şi o singură Eva, ci mai degrabă grupuri de Adami şi Eve care au coexistat şi au rătăcit împreună în lumea noastră”, a mai declarat Eran Elhaik.

ADAM ŞI EVA NU S-AR FI ÎNTÂLNIT Rezultatele unui alt studiu, publicat în luna august a anului trecut, arătau că Adam şi Eva au locuit în Africa, în aceeaşi perioadă, dar probabil nu s-au întâlnit niciodată. Anterior, s-a crezut că purtătorul de cromozom Y (Adam) şi Eva Mitocondrială - cei mai recenţi strămoşi comuni ai bărbaţilor şi ai femeilor - au trăit în perioade diferite de timp. Dar un studiu realizat pe 69 de bărbaţi din întreaga lume a arătat că purtătorul de cromozom Y a păşit pe Pământ în urmă cu 120.000 - 156.000 de ani, mult mai devreme decât s-a crezut anterior. Acest studiu îl plasează pe Adam mai aproape de perioada de timp în care a trăit Eva, în urmă cu 99.000 - 148.000 de ani. Cercetătorii de la Universitatea Stanford, California, au spus că era destul de improbabil ca cei doi să fi trăit exact în aceeaşi perioadă de timp. ”Studii anterioare au indicat că cel mai recent strămoş comun al bărbatului a apărut mult mai târziu, în urmă cu 50.000 - 115.000 de ani, decât cel mai recent strămoş comun al femeii. Dar, acum, cercetările noastre arată că nu există discrepanţe”, a spus Carlos Bustamante, de la Universitatea Stanford, autorul studiului publicat în luna august.