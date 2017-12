Adam Lambert a supărat-o pe Lady Gaga

Cântăreaţa americană Lady Gaga l-a dat afară de la petrecerea de ziua ei pe fostul concurent American Idol, Adam Lambert, după ce acesta a devenit violent, din cauza consumului excesiv de alcool. Excentrica artistă, care a împlinit, luni, 25 de ani, a avut parte de o petrecere-surpriză din partea prietenilor săi, duminică, într-un bar din Los Angeles, la care au fost invitaţi numeroşi artişti americani, apropiaţi ai starului pop. Adam Lambert nu era, se pare, pe lista de invitaţi, însă acesta a venit la petrecrea cântăreţei, împreună cu membrii formaţiei Scissor Sisters. Cântăreţul, în vârstă de 29 de ani, a avut un comportament ieşit din comun, susţin cei prezenţi, care au relatat că artistul se purta ca un animal: sărea pe mese şi pe scaune, ţipa, lovea cu pumnii pereţii, până când a reuşit să facă o gaură într-un tavan fals. Picătura care a umplut paharul a fost momentul în care a încercat să o mânjească pe Lady Gaga cu tort pe faţă şi a vrut să o facă să mănânce o papuşă ce decora prăjitura aniversară. Apoi se pare că a încercat să cânte hitul vedetei ”Alejandro”, ca şi cum ar fi participat din nou la concursul American Idol, al cărui semifinalist a fost în 2009.

În cele din urmă, Lady Gaga s-a săturat ca interpretul melodiei ”Whataya Want from Me” să-i strice petrecerea şi le-a cerut bodyguarzilor să-l dea afară pe Adam Lambert. Acesta a recunoscut ulterior că a avut un comportament nepotrivit, mărturisind, joi, pe contul său de Twitter, că încă îl mai doare mîna de la gestul făcut la aniversarea extravagantei vedete, că are pumnul vânăt, iar restaurantul s-a ales cu o gaură în tavan.