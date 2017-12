Adam Levine nu crede în însurătoare

Solistul trupei Maroon 5 are planuri pentru următorii zece ani. Adam Levine, în vârstă de 32 de ani, visează să fie tătic şi să se bucure cât mai mult de timpul petrecut cu viitorul lui copil, dar nu se vede bărbat însurat. ”Unde vreau să fiu când voi avea 42 de ani? Mi-ar plăcea să lucrez mai puţin şi să iau în considerare să am o familie. La acea vârstă mi-ar plăcea să am un copil de 2 ani. Vreau să încep să lucrez la asta”, a declarat Adam Levine. Starul, care în prezent are o relaţie cu supermodelul Anne Vyalitsyna, nu este deloc sigur în legătură cu căsătoria. ”Nu cred că este necesar să fii căsătorit, ca să ai copii. Mariajul este un lucru controversat. În multe privinţe nu funcţionează iar în unele, da”, a completat Adam Levine.