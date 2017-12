Adam Levine suferă de ADHD

Solistul trupei Maroon 5, Adam Levine, a dezvăluit faptul că suferă de deficit de atenţie, tulburare hiperkinetică (ADHD), o maladie din cauza căreia îi este dificil să îşi menţină puterea de concentrare pe perioade îndelungate. Muzicianul american în vârstă de 34 de ani a filmat cu această ocazie un spot în cadrul campaniei Own It, în care vorbeşte despre boala sa, şi speră că această dezvăluire îi va inspira pe ceilalţi pacienţi din lumea întreagă, îndemnându-i să solicite ajutor medical de specialitate. ”Dacă cineva m-ar contacta şi mi-ar spune că ceea ce am spus eu l-a ajutat să îşi controleze mai bine boala sau dacă cineva ar veni la mine şi mi-ar spune: ”Am nevoie de ajutor, ce îmi sugerezi?”, atunci primul lucru pe care l-aş face ar fi să îi sugerez să ceară ajutor medical de specialitate. Consultaţi un medic!”, a declarat Adam Levine.

Muzicianul vorbeşte în această reclamă despre lupta lui continuă cu ADHD. ”Atunci când am fost diagnosticat prima dată cu ADHD nu a fost o surpriză, pentru că aveam probleme cu puterea de concentrare în liceu. Iar acum cred că oamenii remarcă ADHD-ul meu la vârsta adultă, în viaţa de zi cu zi. De multe ori, pur şi simplu nu pot să fiu atent”, a completat acesta. Până acum, însă, în spectacole nu a avut probleme şi nu a uitat niciodată versurile pieselor.

Adam Levine a mărturisit, totodată, că a suferit în adolescenţă şi din cauza acneei, iar din acest motiv a ales să sprijine ProActiv, o companie care promovează o linie de produse cosmetice pentru îngrijirea tenului. ”Îmi place să mă asigur întotdeauna că, indiferent de produsele pe care le promovez sau de lucrurile despre care vorbesc, acestea reprezintă ceva cu care eu am avut o legătură personală”, a adăugat muzicianul american.