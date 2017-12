Adam Sandler a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame

Actorul american Adam Sandler a primit, marţi, o stea pe renumitul bulevard al celebrităţilor din Los Angeles. La ceremonia ce a avut loc pe trotuarul din faţa W Hollywood Hotel, actorul american a venit însoţit de soţia sa Jackie şi de cele două fiice ale lor, Sadie şi Sunny. Aceasta este cea de-a 2.431-a stea de pe Hollywood Walk of Fame. Actorul american în vârstă de 44 de ani, care a devenit celebru în anii \'90, graţie rolurilor sale din câteva comedii cu succes la public, precum ”Ghinionistul / Happy Gilmore” (1996) şi ”Băiatul cu apa rece / The Waterboy” (1998), a declarat că a muncit foarte mult pentru a-şi realiza visul. Potrivit reprezentanţilor Camerei de Industrie şi Comerţ din Hollywood, filmele în care a jucat Adam Sandler au generat împreună încasări de peste trei miliarde de dolari pe plan mondial.

Adam Sandler, care deţine campania de producţie cinematografică Happy Madison şi scrie uneori scenariile filmelor în care joacă, are o avere estimată la peste 160 de milioane de dolari. Adam Sandler a mai jucat în filme precum ”Tipi simpatici” (2009), ”Nu te pune cu Zohan” (2008), ”Vă declar soţ şi... soţie?” (2007), ”Click - Zapând prin viaţă” (2006) şi ”Echipa Sfarmă-Tot” (2005). Adam Sandler a jucat recent alături de Jennifer Aniston, în comedia romantică ”Just Go with It”, în care interpretează rolul unui bărbat care pretinde că este căsătorit, cu scopul de a atrage atenţia femeilor cu care se întâlneşte. Filmul va avea premiera pe 11 februarie.