Adam Sandler, favorit la… Zmeura de Aur

Actorul de comedie Adam Sandler a fost nominalizat sâmbătă la cele mai multe categorii la premiile Zmeura de Aur pentru 2011, care se acordă celor mai proaste filme şi prestaţii actoriceşti. Producătorul, actorul şi scenaristul Adam Sandler a primit 11 nominalizări la Zmeura de Aur, printre care se numără categoriile Cel mai prost actor, Cea mai proastă actriţă, Cel mai prost scenariu şi Cel mai prost film, într-o competiţie creată ca o contrapondere la Oscar, unde sunt premiate cele mai bune performanţe. Comedia “Jack & Jill”, în care Adam Sandler joacă atât un rol de bărbat cât şi un rol de femeie, conduce în topul nominalizărilor cu cele mai proaste filme cu 12 nominalizări. Comedia “Just Go With It”, avându-l tot pe Adam Sandler într-unul din rolurile principale, a obţinut cinci nominalizări, în timp ce pelicula “Bucky Larson: Born to be a Star”, pentru care Adam Sandler a scris scenariul, a primit şase nominalizări.

Adam Sandler se află, totuşi, într-o companie selectă. Al Pacino, considerat unul dintre cei mai buni actori în viaţă, a primit o menţiune ruşinoasă pentru rolul său scurt din “Jack & Jill”. Nicole Kidman, laureată cu Oscar, a primit o nominalizare pentru rolul secundar din “Just Go With It”, iar Nicolas Cage a fost nominalizat la categoria Cel mai prost actor pentru performanţele sale din trei filme din 2011: “Trespass”, “Season of the Witch” şi “Drive Andry 3-D”. Romantica poveste cu vampiri “The Twilight Saga: Breaking Dawn. Part 1”, de altfel o ţintă favorită la Zmeura de Aur, a primit opt nominalizări, printre care pentru cel mai prost film şi cele mai proaste interpretări ale starurile Taylor Lautner şi Kristen Stewart.

Câştigătorii vor fi stabiliţi de cei peste 600 de votanţi din Fundaţia Zmeura de Aur şi vor fi anunţaţi la 1 aprilie, de Ziua Păcălelilor. Aceasta reprezintă o schimbare faţă de anii trecuţi, când premiile Zmeura de Aur erau decernate în ajunul premiilor Academiei Americane.