ADAMCLISI - Primăria amînă plata ratelor pentru bunuri achiziţionate în leasing

Lipsa banilor nu se resimte doar în bugetele locale goale ale administraţiilor locale mai mici sau mai mari, ci şi în vistieria cea mare a statului, care se pare că trage din greu să rămînă pe linia de plutire. Pînă şi sumele defalcate pe care fiecare adminstraţie locală le primeşte lunar de la centru au început să ajungă cu întîrziere la destinaţie. Primarul din Adamclisi, Emilian Burcea, semnalează că situaţia financiară în care se află Primăria Adamclisi nu este tocmai de invidiat, însă mizează pe „reducerea la maxim a cheltuielilor”, pentru a putea supravieţui acestei perioade. „Avem multe datorii, dar încercăm să reducem la maxim chetuielile şi, în acelaşi timp, să plătim utilităţile şi salariile funcţionarilor. Pe lîngă multele datorii, mai avem şi două credite în leasing, pe care trebuie să le plătim. Un credit a fost contractat pe cinci ani, pentru achiziţionarea unui microbuz, şi are termen de încheiere anul acesta, iar celălalt a fost luat pentru cumpărarea unui buldoexcavator şi îl terminăm la anul. Am reuşit să mai păsuim plata ratelor. Probabil nu vor un microbuz şi un buldoexcavator deja folosite”, a declarat primarul. În ciuda situaţiei economice precare din Primărie, Burcea spune că, la finele săptămînii, va începe plombarea unei porţiuni de 1,5 kilometri de drum între localităţile Adamclisi şi Zorile, pentru că drumul este într-o stare foarte proastă şi, de cinci ani, nu a mai fost reabilitat din lipsa banilor. „Porţiunea de 1,5 kilometri de drum cuprinsă între Adamclisi şi Zorile a beneficiat de tratament bituminos în urmă cu cinci ani, însă, dat fiind faptul că acest lucru ar fi trebuit să se repete anual iar noi nu am avut fonduri suficiente, drumul a cedat, iar, în prezent, traficul se desfăşoară greu pe această porţiune”, a susţinut Burcea. Proiectul va fi susţinut cu fonduri de la Consiliul Judeţean Constanţa, în valoare estimativă de aprox. 50.000 de lei. Primarul spune că proiectul pe care îl iniţiază se va regăsi şi pe următoarea şedinţă de Consiliu Local Adamclisi care, spre deosebire de alte şedinţe, va fi mult mai săracă în proiecte de hotărîre, dată fiind şi lipsa acută de fonduri.