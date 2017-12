Adăpostul de noapte din Oslo al unei organizaţii a adăpostit peste 7.000 de români

Un adăpost de noapte din Oslo al unei organizaţii neguvernamentale norvegiene a adăpostit peste 7.000 de români în 2013, potrivit unui raport prezentat, astăzi, de Confederaţia Caritas. În raportul "Analiză comparativă privind furnizarea şi finanţarea serviciilor sociale - 2014", întocmit de Confederaţia Caritas în cadrul unui proiect finanţat prin granturile SEE 2009-2014, se arată că o organizaţie diaconală a Bisericii Lutherane, Church City Mission, a găzduit, într-un singur an, peste 7.000 de români, într-un centru cu o capacitate de 100 de paturi. "În Oslo, organizaţia are un adăpost pentru noapte cu o capacitate de 100 de paturi. Numai în 2013, au adăpostit peste 7.000 de cetăţeni români", potrivit raportului. În document se mai arată că una dintre tematicile de actualitate este cea a imigranţilor de etnie romă, devenită foarte vizibilă în Norvegia. "Anul trecut, au fost alocate cinci milioane de coroane norvegiene (circa 650.000 de euro) pentru «oprirea influxului de romi»", au precizat autorii raportului. Organizaţia norvegiană, în urma discuţiilor avute cu reprezentanţii Confederaţiei Caritas, a recomandat României să analizeze posibilitatea exceptării de la procedurile de achiziţii publice a organizaţiilor nonguvernamentale furnizoare de servicii, precum şi exceptarea procedurilor de achiziţii publice pentru servicii sociale, acolo unde există piaţă, respectiv oferte alternative.