Adela Popescu a intrat la UNATC cu media 10

Adela Popescu are un motiv bine întemeiat să sărbătorească o nouă realizare pe plan profesional, actriţa fiind admisă la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografie „I.L. Caragiale” din Bucureşti cu media 10. Din 232 de candidaţi înscrişi la concurs, pentru cele 55 de locuri de la secţia Artele Spectacolului - Actorie, Adela a intrat printre primii, avînd, împreună cu alţi cinci colegi, media 10. „Pur şi simplu, am simţit că trebuie să dau la facultate. Nu am urmat un traseu bine stabilit dinainte. Pentru admitere, m-am pregătit cu părinţii mei, am continuat cu Iura Luncaşu, cu Dan Bordeianu, cu toţi actorii alături de care am lucrat”, povesteşte Adela.

Cea care i-a pus ordine în gînduri a fost actriţa Adelaida Zamfira, colega ei, împreună cu care a căutat un repertoriu potrivit şi au lucrat pe text. Adela recunoaşte că a avut emoţii legate de modul în care va fi privită de colegi şi profesori. „În primele zile, a existat o oarecare curiozitate în ceea ce mă priveşte, dar după prima probă, nu eram cu toţii decît nişte studenţi emoţionaţi şi, cred eu, talentaţi”, a adăugat Adela.

Tînăra actriţă a plîns de fericire la aflarea rezultatelor. „Nota 10 mă responsabilizează enorm faţă de cei din jur, dar în special faţă de mine”, mărturiseşte Adela Popescu.