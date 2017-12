Adela Popescu a învăţat meserie de la Oana Zăvoranu

Frumoasa actriţă şi cântăreaţă Adela Popescu a avut ocazia, încă de la începutul carierei, de a lucra cu unii dintre cei mai apreciaţi actori români. Cu toate că a avut foarte multe lucruri de învăţat de la aceştia, Adela mărturiseşte că „a furat” meserie chiar şi de la controversata Oana Zăvoranu, despre care spune că are un talent nativ rar întâlnit. „Primul meu mentor a fost Iura Luncaşu, regizorul cu care am lucrat la început. Şi el a rămas ani de zile, pentru că, fiind la bază actor, înţelegea perfect necesitatea actorului, ştia cum trebuie să explice lucrurile ca noi să le înţelegem foarte bine. Apoi, am învăţat foarte multe lucruri şi de la Oana Zăvoranu, pentru că ea are o putere de a se arunca într-o situaţie pe care n-am întâlnit-o la mulţi actori. De asemenea, Iurie Darie, Dan Bordeianu, Alexandru Papadopol. Au urmat Bebe Cotimanis, Carmen Tănase, Florin Zamfirescu, Dan Condurache. Am avut şansa de a lucra cu toţi aceşti actori mari”, a declarat Adela Popescu.