Adele a egalat-o pe Madonna

Al doilea album al cântăreţei britanice Adele a egalat recordul Madonnei de a se fi aflat timp de nouă săptămâni pe prima poziţie a topului din Marea Britanie. Acesta este, de altfel, recordul deţinut de o cântăreaţă. Performanţa abumului intitulat ”21” al lui Adele este cu atât mai mare cu cât a egalat materialul discografic care reuneşte toate hiturile Madonnei. ”The Immaculate Collection”, lansat în 1990. Stilul său este definit ca pop cu influenţe de soul, jazz, blues şi country. Albumul de debut al cântăreţei, pe numele ei întreg Adele Laurie Blue Adkins, intitulat “19”, a urcat până pe poziţia a doua a topului din Marea Britanie. Primul extras pe single de pe noul album al lui Adele este “Someone Like You” şi a ajuns pe primul loc în clasamentul britanic, unde a petrecut patru săptămâni, până să fie detronat de piesa “Don\'t Hold Your Breath” a lui Nicole Scherzinger. Adele mai are însă două piese în Top 40, “Rolling in the Deep”, pe locul nouă şi “Make You Feel My Love”, pe 36.

Adele, în vârstă de 22 de ani, se bucură de succes şi peste ocean, unde albumul ei a revenit pe prima poziţie în topul Bilboard. Şi succesul ei nu se opreşte aici. La începutul anului, a devenit primul artist în viaţă de pe vremea trupei Beatles care să aibă cinci piese pe locul întâi, în timp ce albumul ocupă aceeaşi poziţie în clasamentul de gen. Până acum a câştigat şi două premii Grammy.