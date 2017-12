Adele a făcut istorie la premiile Grammy

Cu şase la premii la toate categoriile la care fusese nominalizată, Adele reuşeşte să egaleze recordul lui Beyonce din 2010 referitor la numărul de premii câştigate de o artistă într-o singură seară, dar şi recordul deţinut de Eric Clapton din 1993 privind numărul de premii Grammys câştigate de un artist britanic într-o singură ediţie. Adele, la 23 de ani, a devenit şi cea mai tânără artistă care intră în posesia celor trei cele mai importante premii, pentru Cel mai bun Album, Cea mai bună înregistrare şi Piesa Anului, întrecând alte nume mari precum Paul Simon, Carole King şi Christopher Cross, toţi având 29 de ani când au fost premiaţi. Ceremonia de decernare a premiilor Grammy 2012 a fost dominată de Adele şi de tributul adus regretatei Whitney Houston, iar cea care a strălucit prin absenţă a fost Lady Gaga care nu a cântat şi nici nu s-a prezentat cu extravaganţa care ne obişnuise dacă ne aducem aminte apariţia sa anterioară î într-un ou…

Amfitrionul evenimentului, LL Cool J, a deschis gala cu o rugăciune dedicată lui Whitney Houston, interpreta cu cel mai bogat palmares de premii din istorie, nu mai puţin de 415, printre care şi şase Grammy. Rând pe rând, artiştii urcaţi pe scena de la Staples Center din Los Angeles au ţinut să o evoce pe Whitney Houston, considerată una dintre cele mai valoroase voci feminine din istorie. Unul dintre cel mai emoţionante momente a fost omagiul adus de Jennifer Hudson. Singură pe scenă, având în spate fotografia divei, într-o linişte plină de respect, Jennifer Hudson şi-a stăpânit cu greu emoţia şi a cântat, acompaniată doar de pian, celebra piesă „I Will Always Love You”, de pe banda originală a filmului „Bodyguard / Garda de corp”. Înainte fusese difuzat un clip în memoria cântăreţei decedate.

Alături de Adele trupa Foo Fighters este la rândul său mare câştigătoare a cinci premii Grammy pentru Cel mai bun album rock pentru “Wasting Ligh” şi Cel mai bun videoclip pentru “Back And Forth”. Trupa Foo Fighters este abia al treilea grup rock care reuşeşte să câştige cinci premii Grammy într-o singură ediţie. Kanye West a primit patru premii Grammys, inclusiv pentru Cel mai bun album rap pentru „My Beautiful Dark Twisted Fantasy”, fiind cel mai premiat artist la această categorie cu 18 distincţii primite de la începutul carierei. Au fost premiate colaborările sale cu Jay-Z pentru Cea mai bună interpretare rap pentru „Otis” şi cu Rihanna, Kid Cudi şi Fergie la „All Of The Lights”. Paul Epworth, care a lucrat la albumul lui Adele „21”, a fost desemnat Producătorul anului. Hot DJ Skrillex, pe numele său real Sonny Moore, a primit trei premii pentru Cel mai bun album dance/electronic pentru „Scary Monsters And Nice Sprites”, Cea mai bună piesă dance pentru 2Scary Monsters And Nice Sprites” şi Cel mai bun remix piesa lui Benny Benassi „Cinema”. Trupa Lady Antebellum a câştigat trofeul pentru Cel mai bun album country pentru „Own The Night”, fiind al doilea an consecutiv când trupa intră un posesia acestui titlu. Alţi câştigători au fost Taylor Swift cu două premii, Alison Krauss & Union Station, Pat Metheny, Chick Corea, Tony Bennett, Paul McCartney sau Alan Menken.

Premiile Grammy, ajunse anul acesta la ediţia cu numărul 54, reprezintă una dintre cele mai importante categorii de distincţii din industria muzicală mondială. Câştigătorii sunt stabiliţi de National Academy of Recording Arts and Sciences din SUA.