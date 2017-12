Adele ar putea juca într-un film

Adele îşi pregăteşte debutul în cinematografie. Anumite surse, citate de contactmusic.com, afirmă că artista britanică va juca într-un film alături de Kit Harington, care îl interpretează pe Jon Snow în serialul ”Urzeala Tronurilor”, și de actrița americană Natalie Portman. Potrivit surselor citate, cântăreața va avea un mic rol în pelicula ”The Death and Life of John F. Donovan / Viața și moartea lui John F. Donovan”, regizat de Xavier Dolan, alături de care Adele a lucrat la videoclipul piesei ”Hello”. O sursă a declarat pentru ziarul ”Daily Star” că ”Adele nu vrea să fie o actriță full-time, dar i-a plăcut să lucreze cu Dolan, iar el crede că are ce trebuie pentru marele ecran”.

Filmul urmărește povestea unui star de cinema a cărui corespondență cu un băiat de 11 ani este publicată de un jurnalist într-o revistă numită ”The Gossip”. În pelicula ”The Death and Life of John F. Donovan” vor mai juca Susan Sarandon, Kathy Bates și Jessica Chastain, pe lângă Natalie Portman și Kit Harrington. Kit va interpreta personajul principal, John F. Donovan, un actor faimos pentru interpretarea unui rol de super-erou, în timp ce Jessica va da viață unei jurnaliste fără scrupule, Kathy va fi managerul lui Donovan, iar Susan Sarandon o va interpreta pe mama acestuia.

Pe lângă actorie, simpatica artistă a mărturisit că este atrasă și de arta scrisului, declarând în timpul unui concert că i-ar plăcea să scrie un roman. ”Mi-ar plăcea să scriu o carte. Vreau să spun că... nu sunt așa bună la chestia asta, dar mi-ar plăcea să învăț și să încerc să scriu o carte. Ficțiune. Momentan nu știu despre ce subiect”, declarase cântăreața britanică în timpul unui concert susținut în Chicago. Adele Laurie Blue Adkins, cunoscută ca Adele, este cântăreaţă şi compozitoare. Ea a debutat la 19 ani şi s-a bucurat de un real succes comercial, fiind apreciată şi de criticii muzicali. Adele a fost prima artistă care a primit premiul Critics' Choice la BRIT Awards, iar în 2012 a câştigat şase premii Grammy. Înzestrată cu o voce excepţională, artista nu s-a ferit să exprime deziluziile sale în dragoste în melodii precum ”Someone Like You” şi ”Rolling in the Deep”. Cel de-al treilea album al cântăreţei, intitulat ”25”, a fost lansat pe 20 noiembrie 2015, bătând toate recordurile, atât pe piaţa din Marea Britanie, cât şi în SUA. Adele, care a câştigat şase premii Grammy cu albumul ei din 2011, intitulat ”21”, a doborât recordul de debut în privinţa vânzărilor săptămânale de discuri în SUA, atunci când a revenit în industria muzicală, după patru ani de absenţă, cu albumul ”25”.