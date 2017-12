Adele, Artistul Anului pentru Billboard

În 2012, Adele şi-a menţinut dominaţia asupra topurilor muzicale. Billboard a desemnat-o Artistul Anului, iar materialul său discografic ”21”, Albumul Anului. Totodată, Adele a primit şi discul de diamant pentru albumul său. Şi anul trecut, Adele a primit ambele premii din partea prestigioasei publicaţii. Anul acesta, primele trei piese de top sunt ”Somebody That I Used to Know” a lui Gotye, ”Call Me Maybe” a lui Carly Rae Jepsen şi ”We Are Young” a trupei FUN. Rapperul canadian Drake a fost desemnat Artistul Anului, iar trupa britanică One Direction este câştigătoarea categoriei Cel mai bun debut. Drake, Taylor Swift, fun. şi Don Omar au avut cele mai bune prestaţii live la categoriile R&B/hip-hop, country, rock şi latino.