Adele rămâne pe primul loc

Albumul ”21” al cântăreţei britanice Adele rămâne, pentru al doilea an consecutiv, cel mai bine vândut material discografic, cu o cotă de 13,3% din vânzările mondiale. Albumul a înregistrat o creştere constantă din 2011, când înregistra 12,6% din vânzări. De altfel, în topul 10 dat publicităţii de Nielsen Soundscan nu mai puţin de cinci poziţii ale celor mai bine comercializate albume sunt ocupate de artişti britanici. Trupa de băieţi One Direction ocupă locul trei şi patru cu cele două albume lansate în premieră în acelaşi ani, ”Up All Night” şi ”Take Me Home”. Următorul cântăreţ britanic este Rod Stewart, al cărui album ”Merry Christmas Baby” ocupă poziţia a opta, urmat două poziţii mai jos de trupa folk Mumford & Sons, cu albumul ”Babel”.

În 2012, Adele a reuşit să vândă 4,4 milioane de exemplare ale albumului ”21”, după ce în 2011 s-au comercializat 5,8 milioane de copii. Este totodată pentru a cincea oară în ultimii şase ani când clasamentul vânzărilor mondiale este dominat de un artist britanic, după Susan Boyle în 2009, Coldplay în 2008 şi regretata Amy Winehouse în 2007. Succesul muzicii britanice a fost remarcat şi de premierul David Cameron care s-a declarat mândru de performanţele artiştilor originari din Regatul Unit. Britanicii îşi vor susţine cu siguranţă supremaţia în muzica internaţională, cu debutanţii Emeli Sande şi Ed Sheeran, care domină în prezent topul naţional. De altfel, artiştii britanici au o cotă de 51,1% pe propria piaţă, ceea ce le asigură succesul financiar şi le oferă toate condiţiile pentru a fi creativi.

Toţi ochii sunt însă aţintiţi spre Adele, care a revenit în studioul din Los Angeles, unde a înregistrat, pe rând, albumele sale ”19” şi „21”. Cântăreaţa ajunsă la vârsta de 24 de ani nu pare însă să se grăbească şi, alături de iubitul său, Simon Konecki, de 38 de ani, se dedică în primul rând fiului lor. Oricum, orice material discografic va mai lansa va fi o provocare aproape imposibilă pentru a egala şapte premii Grammy, două premii Brit, trei premii ale Industriei Muzicale Americane, 12 premii Bilboard, două premii Ivor Novelo sau premiile MOBO şi Urban Music pe care albumul ”21” le-a câştigat.