Adele rămâne prima alegere

Albumul lui Adele intitulat ”21” a reuşit performanţa de a rămâne primul în topul vânzărilor globale şi în anul 2012. Potrivit Federaţiei Internaţionale a Industriei Fonografice (IFPI), albumul cântăreţei britanice, lansat în ianuarie 2011, s-a vândut în 8,3 milioane de exemplare numai în 2012. De altfel, 2012 a însemnat revenirea pe plus a vânzărilor în muzică din anul 1999, cu o creştere de 0,3%, însumând venituri globale de 16,5 miliarde de dolari. Cea mai spectaculoasă creştere rămâne în sfera descărcărilor digitale, cu 9%, ajungând la o cotă de piaţă de 34%. Piesa lui Carly Rae Jepsen, ”Call Me Maybe”, a fost cel mai bine vândut single în 2012, cu 12,5 milioane de unităţi achiziţionate în format digital sau pe CD.

În urma lui Adele, la numărul de albume vândute, se situează Taylor Swift cu albumul ”Red”, vândut în 5,2 milioane de exemplare, urmată de trupa britanică One Direction, care a reuşit să se impună nu cu unul, ci cu două albume pe locurile trei, respectiv patru. Albumul ”Up All Night” s-a vândut în 4,5 milioane de exemplare, iar ”Take Me Home” în 4,4 milioane de copii. Locul cinci i-a revenit cântăreţei americane Lana Del Rey cu albumul ”Born To Die”, vândut tot în 4,4 milioane de exemplare. În cazul său, Lana Del Rey dovedeşte importanţa şi influenţa de care se bucură postările digitale, îndeosebi pe YouTube, pentru că nicio casă de producţie nu a vrut să-i lanseze albumul.

Deţinătoare a premiului Oscar, dar şi a Globului de Aur pentru Cea mai bună piesă inclusă pe o coloană sonoră, Adele tocmai a semnat contractul pentru a interpreta şi noua piesă tematică a viitorului film al seriei ”007”. Piesa ”Skyfall” se bucură de cel mai mare succes din istoria filmelor din celebra serie, iar producătorii seriei îşi doresc neapărat să continue alături de ea şi pentru cel puţin încă un film.