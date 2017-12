Adele şi-a exorcizat suferinţele în noul album

O despărţire este întotdeauna dureroasă, dar pentru o fire de artist poate fi şi o sursă de inspiraţie. Cântăreaţa britanică Adele a mărturisit că s-a folosit de acest moment trist din viaţa ei pentru a da viaţă noului ei album, pe care îl găseşte... terapeutic. Adele a fost sinceră până la capăt şi a mai declarat şi că a mers la petreceri ca să îi demonstreze fostului partener că a trecut peste dezamăgire. ”Am fost atât de supărată când fostul meu se gândea că nu îmi voi mai reveni după despărţire, a trebuit să mă îmbrac, să ies şi să merg în cluburi mult”, a mărturisit interpreta în vârstă 22 de ani. ”Am pus mai mult preţ pe mine în acest album. Nu că nu am făcut-o înainte, dar aveam atâtea aşteptări la 18 sau 19 ani. Sincer, m-am gândit că voi muri, dacă ceva merge prost. Asta vine cu vârsta, aşa că în ciuda faptului că viaţa te face să te simţi sufocată, nu este sfârşitul. Am mai multă răbdare acum. Sunt mult mai conştientă de defectele mele şi le accept. Nu încerc să le corectez. Am 22 de ani şi distanţa dintre acum şi atunci când aveam 19 ani este atât de mare, s-au întâmplat atâtea. M-am schimbat atât de mult, dar în bine”, a mărturisit cântăreaţa.

Adele, pe numele său întreg Adele Laurie Blue Adkins, recunoaşte că versurile ei sunt terapeutice pentru ea. ”Este mult mai uşor să scrii un cântec despre cineva pentru că atunci devine anonim. Nu aş putea să stau într-o cameră cu cineva şi să vorbesc despre ce cred, dar pot cânta despre asta. Este ca o terapie ieftină. Nu trebuie să plăteşti un psiholog cu o mie de lire pentru o şedinţă”, a conchis vedeta.