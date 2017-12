Adele vinde 20.000 de albume pe săptămână

Al doilea album al tinerei cântăreţe britanice Adele, intitulat ”21”, a întrecut materialul discografic ”Thriller” al lui Michael Jackson în topul celor mai bine vândute albume în Marea Britanie. ”21” s-a vândut în 4.274.300 de exemplare, cu peste cinci sute mai mult decât albumul lansat de Michael Jackson în 1982. Potrivit statisticii, albumul lui Adele se vindea în medie cu 20.000 de exemplare pe săptămână, numai în ultima lună. În cele 15 luni de la lansare, ”21” s-a aflat timp de 65 de săptămâni în topul oficial al albumelor. A mai întrecut şi albumul regretatei Amy Winehouse, ”Back To Black”, dar şi producţiile discografice ”The Dark Side of the Moon” şi ”Brothers in Arms” ale trupelor Pink Floyd şi Dire Straits. În palmaresul cântăreţei de 23 de ani, pe numele său real Adele Laurie Blue Adkin, se află şase premii Grammy şi două premii Brit. Performanţa sa este cu atât mai mare cu cât, de obicei, cele mai mari vânzări le reuşesc trupele de pop-rock. Pe prima poziţie în topul celor mai bine vândute albume în Marea Britanie se află ”Greatest Hits” al trupei Queen, urmat de ”Sgt Pepper\'s Lonely Hearts Club Band” al trupei The Beatles şi ”Gold: Greatest Hits” al trupei ABBA, ”(What\'s the Story) Morning Glory?” al trupei Oasis. Adele cu al său ”21” se află pe locul cinci, urmată de Michael Jackson cu ”Thriller”, trupa Dire Straits cu ”Brothers in Arms”, Pink Floyd cu ”The Dark Side of the Moon”, din nou Michael Jackson cu ”Bad”, iar ultima poziţie îi revine tot trupei Queen, cu albumul ”Greatest Hits II”.

Adele mai are un motiv de bucurie, fiind aleasă cel mai popular artist din Marea Britanie, devansând nume mari, precum trupele Foo Fighters, Take That şi Coldplay, potrivit rezultatelor unui sondaj. Aproximativ 730.000 de fani au votat-o pe Adele în topul clasamentului, în timp ce admiratorii au cumpărat produse promoţionale ale vedetei, în valoare de 36 de milioane de lire sterline. Trupa Take That s-a clasat pe locul al doilea în topul celor mai populari artişti, cu 700.000 de voturi, aproximativ acelaşi număr cu cel al votanţilor formaţiei Coldplay. Foo Fighters şi Pink au împărţit locul al patrulea, cu 400.000 de voturi fiecare. Potrivit acestui sondaj, peste jumătate dintre respondenţi au o pasiune pentru o trupă anume şi cheltuie, în medie, 1.168 de lire sterline pe an, pentru a merge la concerte. Londonezii s-au dovedit a nu fi foarte ataşaţi de o trupă anume, ci mai degrabă iubitori de concerte, cu 29 de evenimente de acest gen frecventate, în medie, de fiecare locuitor al capitalei britanice, într-un an.