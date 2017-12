Adelina Pestriţu, la dietă

Fotomodelul Adelina Pestriţu a avut o vară plină! A fost mai tot timpul plecată şi, în timpul weekend-urilor petrecute departe de casă, nu s-a putut abţine de la tentaţiile culinare. Acum îşi doreşte cu ardoare să dea jos trei kilograme. Adelina este o gurmandă şi o... pofticioasă care nu se fereşte să recunoască acest lucru. Ea face excese alimentare mai ales când pleacă în vacanţă şi, cum a avut o vară plină de călătorii, kilogramele în plus îi dau bătăi de cap. Sau cel puţin aşa susţine ea, întrucât cine o priveşte îşi da seama cu uşurinţă că are un trup ideal. „Trebuie să fiu într-o formă perfectă pentru revenirea pe micul ecran. Aşa că, după ce m-am întors din vacanţa petrecută în Franţa, am început o nouă dietă. Nu mai mănânc absolut nimic după ora 18.00, iar pe parcursul zilei mă hrănesc, în principal, cu legume şi fructe. Urmez un program intensiv la sala de fitness, pentru că mişcarea ajută cel mai mult să ai un trup tonifiat”, a declarat frumoasa brunetă.