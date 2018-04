Adevărata BOMBĂ în cazul MORȚII lui Andrei Gheorghe

22:12:36 / 24 Martie 2018

Precum profesorul de matematica Liviu Ionescu

Aveti putina rabdare, ajung si la Andrei Gheorghe imediat! Am fost elev al profesorului de matematica Liviu Ionescu, la Liceul Ovidius din Constanta, in perioada 1992-1996. Un profesor foarte bun, exigent, dar care fuma ca un sinucigas! Avea momente cand, la final de ora, cand mai erau 2-3 minute pana sa sune de iesire, aprindea tigara in clasa, langa elevi! M-am meditat in particular la el, ca sa invat si mai multa matematica, necesara la facultate! Ne medita cate 6 persoane in acelasi timp, in dormitorul sau, transformat in camera de studiu. Fuma, de fata cu noi, in timpul meditatiilor, tigara dupa tigara! Eram si eu fumator, ca elev de 17-18 ani, dar chiar ma simteam asfixiat uneori! Eram socat de cantitatea de tutun pe care profesorul Liviu Ionescu o inspira in prezenta noastra. Presupun, fara sa gresesc prea mult, ca depasea 4 pachete pe zi. Am aflat ca s-a stins din viata in anul 2014. Am citit un comentariu pe blogul lui Laurentiu Mironescu, fost elev al lui, ca si mine. Era un articol intitulat "Johnny". Asa era poreclit domnul profesor. De ce s-a stins din viata? Din cauza unui cancer la gat. Ghici care o fi fost motivul cancerului la gat? Acum revin la ideea articolului. Andrei Gheorghe mi-a fost foarte simpatic. Chiar daca era un tip arogant, avea doar el dreptate, doar parerea lui era cea suprema, motive pentru care multi il injurau, era totusi un tip foarte destept. Domina cu adevarat pe multi din jurul sau. Si pe drept cuvant. Era un tip pe care l-as aseza langa George Pruteanu, Corneliu Vadim Tudor, Adrian Paunescu, Gheorghe Dumitrascu (istoric si senator de Constanta). Toti sunt, din pacate, decedati. Toti au stapanit excelent limba romana. Toti au fost niste patrioti, nationalisti, poate chiar ultranationalisti (stim in cazul cui). Toti aveau darul vorbirii, erau impozanti, erau emitenti de pareri pertinente, erau formatori de opinii. Toti se "aprindeau" repede, se luptau cu toti ceilalti precum "one man army" (armata formata dintr-un singur om, expresie englezeasca), dar, din pacate, se si consumau fizic si psihic enorm. Motiv pentru care au murit la varste nu tocmai inaintate. Ce are in comun Andrei Gheorghe cu profesorul Liviu Ionescu? O zice un articol pe care l-am citit acum 2 zile pe Internet (http://evz.ro/andrei-gheorghe-jurnalist-nonconformist.html). Cuprinde detalii despre viata lui Andrei Gheorghe de prin anul 2010. Cel care scrie articolul spune ceva de genul "fuma suicidal". Cam cum am scris si eu mai sus despre profesor. Cica fuma o tigara din 6 fumuri. Va dati seama ce inseamna sa termini o tigara din 6 fumuri, cu cat patos trebuie sa tragi din ea? Ca sa fiu gramatical corect, "tigareta". "Tigarile" sunt cele din foi, mari si foarte tari, care doar se "gusta", nu se trag in plamani, ca-ti iau foc! In fine, fuma din 6 fumuri o tigareta! Apoi o aprindea pe a doua! Un calcul sumar duce la ideea ca il depasea pe profesor. Oare 5 sau 6 pachete pe zi? Si atunci ce mai doriti? Ce va mai intrebati? Unde mai asteptati raspunsul? De ce o fi murit? De prea mult bine! Glumesc, chiar daca nu este locul si momentul. Chiar imi pare rau de el. Dar cred ca si-a facut-o cu mana lui! Chiar daca renuntase, de ceva timp, la acest viciu! Sa fumezi, chiar si pentru cativa ani, in asemenea hal... Ce pretentii de sanatate, mai bine zis de supravietuire, sa mai ai? Pacat de toti! Si de profesor, si de Andrei, si de cei exemplificati mai sus! Claudiu.