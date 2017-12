LANSARE CU... CONFLICT \"Adevărata faţă a lui Traian Băsescu\" este cartea istoricului Marius Oprea, care a fost lansată luni, pe strada Mihăileanu, din Capitală. De ce a ales acest loc? Pentru că, după cum spune Oprea, aici, preşedintele suspendat are o casă pe care şi-ar fi cumpărat-o ilegal pe vremea când era primar al Capitalei. La lansarea cărţii au participat atât susţinători, cât şi opozanţi ai lui Băsescu, astfel că, într-un final, a fost nevoia de prezenţa jandarmilor. „Care este vina mea? Faptul că am scris o carte în care am spus adevărul despre Traian Băsescu, despre adevărata faţă a lui Traian Băsescu, despre faptul că a fost colaborator al securităţii, despre faptul că a furat statul român şi ne-a umilit. Cei care îl susţin pe Traian Băsescu răspund cu un claxon. Atât pot!”, a declarat istoricul Marius Oprea la lansarea cărţii. “Adevărata faţă a lui Traian Băsescu” a fost pusă în vânzare luni, împreună cu Jurnalul Naţional. Şi s-a vândut ca pâinea caldă, la primele ore ale dimineţii. În unele oraşe, însă, lucrurile nu au stat aşa, cartea fiind cumpărată cu... duba, cu siguranţă, pentru a nu ajunge să fie citită de cei interesaţi.

TEAMA DE ADEVĂR? De ce atât interes pentru această carte, pe de o parte? De ce o obstrucţionare a distribuţiei cărţii, prin cumpărarea acesteia cu... duba, pe de altă parte? „Luni dimineaţă, la redacţia Cotidianul.ro, ni s-a semnalat telefonic faptul că la niciun chioşc de difuzare a presei nu se poate găsi ediţia de luni a Jurnalului Naţional care s-a vândut împreună cu ”Adevărata faţă a lui Traian Băsescu”, scrisă de Marius Oprea. Cotidianul.ro a verificat aceste informaţii în teren şi astfel s-a putut afla că, de pildă, o persoană cu un autoturism de transport mărfuri (tip dubiţă) a cumpărat toate exemplarele Jurnalului Naţional de luni de la toate punctele de difuzare a presei din zona Domenii din sectorul 1 al Capitalei, la prima oră. O situaţie similară s-a înregistrat şi în zona Pieţei 1 Mai, tot din sectorul 1 al Capitalei. Şi în acel perimetru, încă din primele minute în care s-au deschis punctele de difuzare a presei, tirajul de luni al ziarului care se vindea împreună cu acea carte despre Traian Băsescu a fost epuizat întrucât primii cumpărători care s-au prezentat au achiziţionat toate exemplarele vândute în acele chioşcuri”, spun jurnaliştii de la Cotidianul.ro, care au adăugat că astfel de situaţii s-au înregistrat şi în Cluj.

DEDICAŢIE Ce conţine cartea care a speriat? Marius Oprea spune că “este o dedicaţie pentru preşedintele suspendat, ca să aibă şi domnia sa o istorie!” “(…) Ca patriot român, domnule Băsescu, îţi promit dispreţul meu. Aşa cum ne-ai dispreţuit tu pe noi, deopotrivă adulatori şi supuşi”, menţionează Marius Oprea în dedicaţia pentru Băsescu. În volumul său, autorul îl vede pe Traian Băsescu ca pe un Alexandru Macedon care a câştigat bătălie după bătălie cu sine, ajungând la graniţele demnităţii umane. „De aici încolo, a început războiul său cu ceilalţi. Mai întâi cu prietenii sau colegii de partid, pe care i-a trădat pe rând, în numele victoriilor sale. Apoi a început lupta cu un guvern şi o coaliţie din care a făcut parte, apoi cu oraşul pe care îl câştigase în stilul său. Ajuns pe tronul imperial, s-a arătat la fel de gol sufleteşte faţă de consilierii săi, de care s-a folosit şi pe care i-a lepădat rând pe rând. Apoi a făcut ceea ce ştia deja, cu o ţară întreagă. Are o singură problemă. El nu e Alexandru Macedon. Cu toată oştirea credincioasă şi sicofanţii săi, a rămas un împărat gol; iar noi nu suntem învinşi”, subliniază Oprea în volum.

CAPITOLE Cartea este structurată pe patru capitole: „Camionul cu margarină”, „Primul sărut al puterii”, „Umbrele trecutului” şi „Un preşedinte providenţial. Pentru sine”. În primele două capitole, Marius Oprea face referire la Traian Băsescu din perioda comunistă şi, bineînţeles, din cea de după Revoluţie. De exemplu, aflăm din „Adevărata faţă a lui Traian Băsescu” cum a ajuns preşedintele suspendat să fie comandantul navei „Biruinţa” în anul 1984: “Avea 33 de ani încă neîmpliniţi. Flota în creştere exponenţială a României a făcut ca necesarul de ofiţeri specializaţi şi mai ales de căpitani să nu fie acoperit de numărul cadrelor disponibile ale NAVROM. (...) De aceea s-a apelat pentru comanda navelor fie la ofiţeri de marină militară, fie la avansarea rapidă a unor ofiţeri tineri, eludându-se gradele pe care aceştia ar fi trebuit să le obţină în prealabil”. Tot în primele două capitole se vorbeşte despre ascensiunea lui Băsescu în cariera politică din 1990 şi până în prezent.

“UMBRELE TRECUTULUI” Al treilea capitol al volumului lui Marius Oprea, „Umbrele trecutului”, face o serie de precizări în ceea ce priveşte legătura lui Băsescu cu fosta Securitate, făcând referire la documente publicate de Telegraf. „În 18 februarie 1992, ziarul constănţean Telegraf începea publicarea în serial a unor nume de informatori ai Securităţii, provenind, după cum s-a lămurit ulterior, dintr-un registru special al evidenţei aprobărilor date de conducerea locală de partid, la solicitarea Inspectoratului Judeţean de Securitate. „Lista cu informatorii Securităţii”, extraşi din acest Registru cu persoanele din rândul membrilor PCR pentru care s-a dat aprobarea să sprijine munca de Securitate a fost deschisă de la primul număr al serialului de \"Băsescu Traian - Ministru al Transporturilor\". (...) În debutul serialului care a tulburat nopţile multor constănţeni de vază, ziarul publica poziţia 19 din registru, unde se afla numele Băsescu Traian, data sa de naştere, menţionarea locului de muncă la vremea în care a fost racolat (IEFM NAVROM Constanţa), cu menţiunea că este „sursă” din data de 5 noiembrie 1977, ceea ce presupunea deci racolarea sa la mai bine de un an de la terminarea Institutului de Marină, când deja era ofiţer navigator. (...) Ziarul constănţean îşi fundamenta demersul publicării numelor de informatori tocmai cu afirmaţia: „forţând o conjunctură să-i devină favorabilă, călcând în picioare conştiinţe, distrugând capacităţi de transport (vezi nava „Biruinţa”), slugărind în gaşca contra-amiralului Anghelescu, permanent obsedat de ideea puterii, turnătorul Băsescu se caţără cu repeziciune în crăcile noii stăpâniri. Deturnează rezultatul unei greve a marinarilor şi devine, la scurt timp, ministru al transporturilor”. Aceasta era percepţia timpului şi a celor din oraşul în care locuise atâţia ani asupra ascensiunii lui Traian Băsescu - din Constanţa la Bucureşti, din aleea Zmeurei în bulevardul Aviatorilor, de la Inspectoratul Navigaţiei Civile la Ministerul Transporturilor”, menţionează Marius Oprea în cartea sa. La începutul celui de-al patrulea capitol, Marius Oprea face o scurtă istorie a „lacrimilor” politice ale lui Băsescu: „Preşedintele mai că dă să plângă din nou pe umerii generoşi ai coafezei care îi alina şuviţele, gândindu-se la soarta sa ingrată de Şef-de-stat-care-vrea-binele-supuşilor-care-nu-îl-merită”. La cererea publicului care a asaltat chioşcurile de ziare şi nu a mai găsit “Adevărata faţă a lui Traian Băsescu”, va fi tipărită o a doua ediţie a cărţii, iar aceasta va însoţi “Jurnalul Naţional” de mâine.