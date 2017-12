Ultimele cuvinte ale cosmonautului rus Vladimir Komarov, interceptate de serviciile secrete americane, au fost ţipete de furie şi înjurături adresate superiorilor săi, pe care îi acuza că l-au pus într-o navă spaţială peticită, în timp ce se îndrepta spre Terra, la bordul rachetei Soyuz 1, în anul 1967. Ultimele clipe din viaţa cosmonautului rus, care era conştient de faptul că se îndreaptă spre o moarte sigură în urma impactului cu Terra, sunt descrise în volumul ”Starman, The Truth Behind the Legend of Yuri Gagarin”, în traducere Omul stelelor, Adevărul din spatele legendei lui Iuri Gagarin, scris de Jamie Doran şi Piers Bizony, ce va fi publicat în SUA, luna viitoare.

Un analist din cadrul U.S. National Security, identificat în carte ca fiind Perry Fellwock, a interceptat conversaţia pe care Vladimir Komarov a purtat-o cu ofiţerii ruşi din turnul de control şi în timpul căreia le-a spus acestora că este conştient de faptul că va muri în acea misiune spaţială. Perry Fellwock a interceptat, cu aceeaşi ocazie, de la postul său de ascultare amenajat într-o bază americană din Turcia, o altă conversaţie dintre Vladimir Komarov şi fostul premier al Uniunii Sovietice, Alexei Kosigin. În acea conversaţie, Alexei Kosigin putea fi auzit plângând şi spunându-i lui Vladimir Komarov că era un erou. Cartea descrie prietenia dintre Vladimir Komarov şi colegul său Iuri Gagarin, declarat erou al Uniunii Sovietice, după ce a devenit primul om care a ajuns în spaţiu. Amândoi erau implicaţi în acea misiune spaţială pe orbită şi amândoi ştiau că acea capsulă spaţială nu era sigură. Vladimir Komarov, căsătorit şi tată a doi copii, ştia că va muri în acea misiune dar a refuzat să se retragă. Iuri Gagarin era înlocuitorul său şi nu a dorit ca prietenul său să moară în locul lui.

Savanţii sovietici au planificat să lanseze capsula Soyuz 1 cu Vladimir Komarov la bord. Un al doilea vehicul spaţial, cu alţi doi cosmonauţi la bord, urma să decoleze a doua zi. Cele două capsule urmau să se întâlnească şi să se conecteze pe orbită, iar Vladimir Komarov trebuia să treacă dintr-unul în celălalt şi să coboare apoi pe Terra, la bordul celui de-al doilea vehicul. Această misiune urma să fie un triumf al Uniunii Sovietice, pentru a marca 50 de ani de la revoluţia comunistă. O inspecţie tehnică a rachetei Soyuz 1 a relevat faptul că vehiculul spaţial avea 203 probleme structurale. Însă, nimeni nu a îndrăznit să-i vorbească preşedintelui Leonid Brejnev despre aceste erori tehnice, deoarece oamenii se temeau să nu fie retrogradaţi, concediaţi sau deportaţi în Siberia. Misiunea a continuat aşa cum era planificat. Cu mai puţin de o lună înainte de lansare, Vladimir Komarov s-a întâlnit cu un agent KGB, Veniamin Rusaiev şi i-a spus: ”Nu mă voi mai întoarce viu din acest zbor”. Atunci când Veniamin Rusaiev l-a întrebat de ce nu refuza pur şi simplu acea misiune, acesta i-a răspuns: ”Dacă eu nu voi face acest zbor, vor trimite în locul meu un alt pilot. Iar acest pilot este Iura (Iuri Gagarin) iar el va muri în locul meu. Va trebui să avem grijă de el”.

Racheta Soyuz 1 a fost lansată aşa cum era prevăzut, pe data de 23 aprilie 1967. Lansarea s-a desfăşurat conform planurilor specialiştilor, dar problemele au început să apară la puţin timp după aceea. Antenele nu s-au deschis corect, puterea de propulsie era compromisă, iar sistemul de navigaţie s-a dovedit greoi. Lansarea de a doua zi a celei de-a doua rachete a fost anulată, iar în acest fel, speranţele cosmonautului Vladimir Komarov de a se întoarce în siguranţă pe Pământ au fost spulberate. Atunci când capsula spaţială şi-a început coborârarea, paraşutele nu s-au desfăcut în mod corect. Doar paraşuta mică s-a deschis, însă aceasta nu a tras după ea, aşa cum trebuia, paraşuta cea mare, care s-a încurcat de paraşuta de rezervă, rămânând blocate amândouă în interiorul capsulei. Vladimir Komarov s-a izbit de Pământ cu forţa unui meteorit, pe câmpia din apropiere de Orenburg, în Rusia. Capsula a fost aplatizată, iar proiectilele amortizoare de la baza ei au explodat la impactul cu solul. Doar un os al călcâiului a fost descoperit printre rămăşiţele arse ale capsulei. Vladimir Komarov a avut parte de funeralii cu onoruri militare. Potrivit acestui volum, Iuri Gagarin nu şi-a revenit niciodată după moartea bunului său prieten şi a murit, la rândul său, într-un accident de avion, în anul 1968, cu un an înainte ca americanii să ajungă pe Lună.