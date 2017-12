Adeverința de salariat nu mai este obligatorie la medic!

Toți furnizorii de servicii medicale trebuie să știe că adeverința de salariat (care atestă calitatea de asigurat) pe care o solicită pacienților nu mai este obligatorie. Motivul este unul cât se poate de simplu. Calitatea de asigurat se poate verifica în doar câteva secunde, explică președintele/director al Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța, jr. Dragoș Poteleanu. Există o aplicație cât se poate de simplă pe site-ul CNAS, www.cnas.ro, la secțiunea ”verifică asigurați”. Medicul trebuie doar să introducă codul numeric personal (CNP) al pacientului și un număr de verificare ce este trecut imediat sub CNP. În câteva secunde se afișează calitatea persoanei respective: asigurat/neasigurat. ”Furnizorilor, medicilor, medicilor de familie le este greu, nu știm ce se întâmplă. Cert este că trimit oamenii pe drumuri degeaba după celebra adeverință de asigurat. Ei trebuie să știe că ANAF varsă toate încasările în site-ul CNAS”, spune șeful CJAS. El a reproșat furnizorilor că nu fac altceva decât să trimită pacienții să stea la cozi, în frig, la CJAS, fără niciun motiv. ”Îi pot trimite doar atunci când se constată că după verificare nu apar în sistem. Atunci, omul trebuie doar să vină cu OP-ul la noi (CJAS - n.r.) și pleacă. Nu trebuie să stea pentru că în sistem se va opera imediat și apare calitatea de asigurat”, completează șeful CJAS. El i-a criticat dur și pe reprezentanții spitalelor, care, de asemenea, pun bolnavii pe drumuri. ”Și spitalele, care sunt cele mai bine puse la punct din acest punct de vedere, tot solicită respectiva adeverință. Nu e posibil așa ceva. Nu trebuie să-i spui omului că nu-i acorzi servicii medicale pentru că nu are adeverința aia de salariat. Trebuie doar să te uiți în sistem, pentru că nu e mare lucru. Niciun furnizor nu mai are voie să mai ceară acea adeverință. Au început să ceară și pentru copii. Nu se poate așa ceva. A fost acum nu știu câți ani, nu mai e nevoie. Gata, e istorie”, a spus, indignat, jr. Poteleanu. Atât timp cât există o informatizare a sistemului, făcută tocmai pentru a simplifica procedura, el vrea să elimine drumurile inutile către instituție.