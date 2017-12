Adi Cristescu deschide finala naţională Eurovision 2011

Finala naţională Eurovision 2011 va avea loc de Revelion, iar organizatorii, TVR, au anunţat deja ordinea în care concurenţii vor intra pe scenă. Competiţia va fi deschisă cu melodia ”One By One”, interpretată de Adi Cristescu. Vor urma Dalma, cu ”Song For Hi”, Leticia - ”Dreaming of you” şi Silvia Ştefănescu - ”I Can\'t Breathe Without You”. Ultimii care îşi vor prezenta piesa în finala naţională Eurovision 2011 sunt Mihai Alexandru şi Bogdan Dima („Body & Soul”), care vor cânta piesa ”Bang Bang”.

Este pentru prima oară în istoria Eurovision când selecţia naţională - transmisă în direct pe TVR 1 şi TVR Internaţional - se va desfăşura în noaptea de Revelion. Prezentatorii show-ului vor fi Paula Seling şi Ovi - cei care au adus României locul al treilea la Eurovision, anul acesta (Oslo) -, iar Gianina Corondan va lua pulsul emoţiilor din „camera verde\" a competiţiei. Invitatul special al serii de Revelion este artistul Johnny Logan, supranumit „domnul Eurovision\", pentru că a câştigat trei ediţii ale acestui concurs, între 1980 şi 1992. Originar din Irlanda, Logan a ocupat primul loc la Eurovision cu piesele \"What\'s Another Year\" (1980), \"Hold Me Now\" (1987), şi, în calitate de compozitor, cu \"Why Me\" (1992), interpretată de Linda Martin. Tot în noaptea de Revelion, compozitorul melodiei care va reprezenta România la Dusseldorf va fi recompensat cu un autoturism BMW Seria 3.