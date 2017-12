Adi Despot concertează în Phoenix

Clubul constănţean Phoenix va găzdui, în această seară, de la ora 21.30, un concert al trupei Viţa de Vie. Evenimentul este prilejuit de promovarea celui mai recent album al formaţiei, intitulat „Fetish”. Destul de apreciat în mediile artistice, motiv pentru care este, deseori, invitat să facă parte din juriul anumitor competiţii muzicale, solistul grupului, Adi Despot, nu se poate lăuda, însă, şi cu o fire foarte sociabilă, aspect care, până la un punct, poate fi interesant în măsura în care îl poate scoate pe cântăreţ din umbra uitării. La sfârşitul săptămânii trecute, pe plaja din Vama Veche. Despot a reuşit să realizeze un show extraordinar, în faţa a 10.000 de petrecăreţi. Petrecerea de 1 Mai a fost, însă, întreruptă de o pană de curent, moment în care, în spatele scenei, ne-a atras atenţia fumul provenit nu de la un foc de plajă, ci din... nervii pe care încerca să şi-i stăpânească „vedeta” amintită. Am considerat că este un moment inoportun pentru a realiza un interviuşi am cedat tentaţiei.

Reporter (Rep.): Cu ce gânduri pe la Vama Veche?

Adi Despot (A.D.): Cu gânduri bune, dar sper să meargă instalaţia electrică până la urmă, că a picat.

Rep.: Ce părere ai despre Vamă?

A.D.: Nu mai vin în Vamă de mulţi ani. Nu îmi mai place. Am avut vârsta Vămii, am depăşit-o.

Rep.: Ai sesizat anumite aspecte împuţite ale Vămii?

A.D.: Nu, din fericire nu am sesizat aceste aspecte. Din fericire, am dormit în spatele scenei, apoi am făcut probe şi ne-am întors acum să concertăm. O să plecăm după concert.

Rep.: Ce aduce anul 2010 pentru trupă?

A.D.: În afară de... rahat, deocamdată, nimic.

Rep.: De ce?

A.D.: A-ha! Întrebarea ta preferată. Nu pare să fie un an foarte bun.

Rep.: Vă afectează criza?

A.D.: Rău, foarte rău.

Rep.: Publicul trebuie să se mai aştepte la noutăţi?

A.D: De-abia am lansat un album, cred că acum două luni. Se cheamă „Fetish”, are zece piese: opt noi, două ceva mai vechi, reorchestrate.

Rep.: Îl promovaţi printr-o serie de concerte?

A.D.: Da. Îl cântăm des. În Constanţa o să concertăm la Clubul Phoenix, unde sper să meargă instalaţia. Măcar.

Rep.: Ce părere ai despre publicul vamaiot?

A.D.: Hmm... E tânăr. Am pierdut contactul cu publicul vamaiot. Probabil că, la un moment dat, şi eu, la vârsta mea, acum câţiva ani, eram publicul vamaiot. Acum... nu mai sunt. Ei sunt mulţi...