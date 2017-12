Adi Popa a semnat pe trei ani și jumătate cu Reading

Fostul mijlocaş al echipei FC Steaua București, Adrian Popa, în vârstă de 28 de ani, a semnat un contract valabil pe trei ani şi jumătate cu formaţia britanică Reading, a anunțat luni gruparea din Championship. Reading va plăti 600.000 de euro în schimbul lui Adrian Popa, care va primi un salariu stagional de 700.000 de euro.

„Sunt foarte fericit că sunt aici. Privesc acest transfer ca pe un pas înainte. A fost greu să plec din România, pentru că acolo am trăit momente minunate la Steaua. Am venit aici ca să îmi demonstrez calitatea. Prima dată am aflat de interesul lui Reading pentru mine în decembrie, a fost o lună de negocieri dure. Îmi place fotbalul din Anglia, pentru mine aici e fotbalul adevărat. Am avut oferte din Spania sau Italia, dar am ales să vin aici. Am vorbit cu Tamaș, mi-a spus să nu stau pe gânduri, să accept imediat. Am jucat și la Steaua 50 de meciuri pe sezon, nu-i o problemă pentru mine. Abia aștept să debutez. Obiectivul meu e să promovez în Premier League. Nu prea am văzut meciurile lui Reading pentru că nu sunt televizate în România. Sunt un jucător de bandă, un jucător de viteză. Sper să demonstrez pe teren. Aș vrea să-i mulțumesc lui Jaap Stam, el m-a dorit aici. Sper să joc cât mai mult și s-o fac bine. Îmi place stilul lui Stam, pentru că și la Steaua eu aveam un joc bazat pe posesie și atac”, a declarat Adrian Popa pentru site-ul noii sale echipe.

Antrenorul echipei Reading, fostul internaţional olandez Jaap Stam, ajuns la 44 de ani, este entuziasmat de transferul lui Adrian Popa. „Adrian este un atacant cu potenţial imens, care a jucat la nivel înalt atât în România, cât și în cupele europene şi la nivel internaţional. El este un jucător experimentat, rapid, cu un bun control al mingii, o constantă ameninţare pentru echipa adversă şi, în plus, poate să joace în partea stângă, în dreapta şi chiar în atac, într-o linie de doi. Ţinând cont că urmează foarte multe meciuri, un jucător cu asemenea calităţi mă va ajuta să folosesc un sistem de rotaţie prin care să pot odihni unii jucători, fără ca jocul echipei să fie afectat, aşa că sunt fericit să îl am în echipă”, a declarat Jaap Stam.

Încântat este şi Nigel Howe, directorul executiv al formaţiei Reading. „Suntem foarte bucuroşi! Reprezintă un transfer important pentru echipa noastră, care vine cu un bagaj internaţional uriaş, experienţă care ne va ajuta în viitor”, a precizat conducătorul clubului britanic.

Reading se află pe locul 3 în liga a doua engleză, cu 52 de puncte acumulate după 28 de meciuri jucate în acest sezon. Noua echipă a lui Adrian Popa se află la şase puncte distanţă de locul 2, primul care asigură promovarea directă în Premier League, poziţie ocupată momentan de Newcastle United.

Popa și-a început cariera la Politehnica Timișoara și a mai jucat la FC Buftea, Gloria Buzău, Universitatea Cluj și Concordia Chiajna. Alături de FC Steaua București, Popa a câștigat de trei ori titlul în Liga I, obținând și celelalte trofee pe plan intern, Cupa României, Cupa Ligii și Supercupa. La echipa naţională a României, mijlocaşul dreapta a jucat 23 de meciuri, în care a marcat patru goluri şi a dat patru pase decisive.