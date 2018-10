Adina Florea, audiată în CSM: Să nu uităm de numărul mare de achitări

Adina Florea susţine, luni, interviul în cadrul Secţiei pentru Procurori a CSM, care trebuie să emită un aviz consultativ în ceea ce priveşte numirea sa la conducerea DNA. Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat că nu există la dosarul Adinei Florea nicio dovadă a faptului că sunt suspiciuni sau bănuieli rezonabile cu privire la comiterea unei fapte penale de către aceasta.

Florea a criticat maniera în care anumiţi procurori -vedetă ai DNA "au fost scoşi în faţă", dar şi numărul mare de achitări.

"Unii procurori DNA au fost scoşi în faţă, aşa numiţii procurori-vedetă. Eu cred că procurorii trebuie să fie discreţi. (...) Nu trebuie să uităm de numărul mare de achitări. Finalitatea procedeului penal s-a dorit a nu exista atât timp cât instanţele de judecată au hotărât altfel, din acest punct de vedere. Era necesară o activitate managerială mult mai riguroasă, un control de temeinicie, care să iasă din sfera de formalism. Este de subilinIat totodată, modul deficitar de soluţionare a situaţiilor de criză", a declarat Adina Florea, în cadrul interviului în faţa Secţiei pentru Procurori a CSM.

Adina Florea a criticat şi activitatea per ansamblu a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, precizând că procurorii s-au axat foarte mult pe infracţiuni de abuz în serviciu, în condiţiile în care obiectul de activitate al DNA îl constituie infracţiunile de corupţie la nivel înalt.

Florea, despre cerinţa CE privind protocoalele: Aş pune la dispoziţia comisiei toate documentele

Adina Florea, propusă la şefia DNA, a declarat, luni, întrebată de solicitarea CE privind o anchetă privind protocoalele, că, dacă va fi numită procuror-şef DNA, va pune la dispoziţia comisiei toate documentele care să contribuie la aflarea adevărului, precizând că protocoalele adaugă la lege.



"În toată activitatea desfăşurată până acum, nu am lucrat cu aceste protocoale, nu le-am cunoscut decât în momentul în care au devenit publice. Din punctul meu de vedere, acest protocoale adaugă la lege. Dacă Codul de procedură penală asigură cadrul procesual în baza căruia procurorul îşi desfăşoară activitatea şi iată deleagă activitatea în baza acestora. Aceste protocoale au creat un alt cadru, altul decat acela procesual, în baza căruia să poate lucra acele echipe prevăzute de protocoale şi care excede cadrului procesual. Atitudinea pe care aş adopta-o ar fi aceea de a pune la dispoziţia comisiei care ar verifica aceste protocoale a tuturor documentelor care să contribuie la aflarea adevărului", a declarat Adina Florea, în cadrul interviului din Secţia pentru Procurori a CSM.

Întrebarea ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, a venit în contextul în care, săptămâna trecută, prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat, în Parlamentul European, că este nevoie de o investigaţie asupra protocoalelor secrete încheiate în ţară între SRI şi structuri din justiţie şi care au stat la baza multor anchete penale.

Tudorel Toader, despre Adina Florea: Nu este la dosar vreo dovadă a comiterii vreunei fapte penale

"Adina Florea are experienţă profesională, îndeplineşte toate condiţiile, are aptitudini manageriale specifice funcţiei şi nu are incidente să spunem de integritate, de natură să trezească suspiciuni asupra domniei sale, de la ANI, de la Inspecţia Judiciară pe de altă parte. Pe 27 septembrie, ne aflam împreună aici şi incidentul evocat, care a constituit temeiul amânării a fost sesizarea Inspecţiei Judiciare privind posibila abatere disciplinară comisă de domnia sa. Sesizarea a fost făcută pe 25 septembrie, cu două zile înaintea audierii, de la Inspecţia Judiciară ni se spune că sesizarea a fost făcută chiar în ziua în care urma să aibă loc audierea", a declarat Tudorel Toader, în cadrul şedinţei.

Ministrul Justiţiei a reiterat ideea potrivit căreia asupra Adinei Florea nu planează nicio suspiciune privind comiterea vreunei fapte penale.

"Ni s-a spus că există un dosar penal in rem, care nu o vizează pe doamna Florea. Astăzi, când discutăm, astăzi nu avem la dosar, în documentaţia pe care o examinăm nicio dovadă a faptului că sunt suspiciuni, bănuieli rezonabile cu privire la comiterea unei fapte penale. De la Ministerul Justiţiei, comisia a apreciat că doamna Florea, dintre toţi candidaţii, îndeplineşte cel mai bine condiţiile pentru a fi propusă drept candidat pentru a prelua conducerea DNA", a completat Toader.

Ministrul a criticat şi "dubla măsură pe care unii sunt tentaţi să o folosească", în ceea ce o priveşte pe Adina Florea.

La ora transmiterii ştirii, Adina Florea susţine interviul în cadrul Secţiei pentru Procurori a CSM.

Iniţial, interviul în cadrul Secţiei pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii ar fi trebuit să se desfăşoare pe 27 septembrie. Audierea a fost amânată până când Inspecţia Judiciară se va pronunţa pe sesizarea procurorului general cu privire la o posibilă abatere disciplinară a candidatei pentru funcţia de procuror şef al DNA. Augustin Lazăr a anunţat în 7 septembrie că Parchetul General face verificări la lângă Curtea de Apel Constanţa, acolo de unde ar fi putut să fie transmis protocolul secret din 2016 între SRI şi PG şi care a apărut ulterior pe pagina de Facebook a lui Darius Vâlcov. Tot de la acea instanţă provine şi Adina Florea.

Amânarea interviului Adinei Florea s-a produs după ce aceasta s-a contrat puternic, în şedinţa din 27 septembrie, cu procurorul general, Augustin Lazăr. Atunci, ministrul Justiţiei Tudorel Toader s-a împotrivit amânării, motivând că nu există niciun temei juridic. "Nu aveţi un temei juridic, nici în lege, nici în vreun regulament, care se spunea la momentul audierii fostei procuror-şef, că regulamentul prevede altă procedură decât legea şi dacă n-ar fi trebuit să ţin cont de regulament, iar eu spuneam atunci, să nu se supere domnul procuror general, că era afirmaţia dânsului, spuneam că un regulament nu poate fi peste lege, ci regulamentul este exact invers. Regulamentul pune în aplicare normativul juridic la nivel de lege", a spus Toader.

În replică, procurorul general i-a spus ministrului că vorbeşte despre proceduri legale cunoscute de toată lumea. "Legea 317, ce prevede evaluarea, cu toţii ştim şi nu trebuie să repetăm la infinit, că regulamentul e de grad inferior decât legea, că o cunoaştem. (...) Cu toţii am ştiut că legea 317 e cea care stabileşte evaluarea, iar regulamentul doar detaliază”, a declarat Augustin Lazăr, menţionând ironic că a presupus că Toader ştie regulamentul.

La rândul său, ministrul a precizat că nu există niciun dosar penal deschis pe numele Adinei Florea, lăsând să se înţeleagă că are suspiciuni asupra felului în care a fost făcută sesizarea către Inspecţia Judiciară. "Cum de această adresă, privind incidentul de securitate, privind posibila abatere disciplinară a doamnei Florea, a apărut la Ministerul Justiţiei, a apărut la dumneavoastră, exact pe data de 25 septembrie, adică nu ieri, alaltăieiri, înainte de audierea de astăzi. Să explicaţi dacă nu cumva această adresă constituie la rândul ei o piedică în derularea în continuarea procedurii", a întrebat Toader.

Adina Toader a intervenit şi ea în discuţie, acuzându-l pe Augustin Lazăr. "Vizavi de această amânare, eu mă gândesc, poate ceea ce gândesc eu nu este în consonanţă cu ceea ce urmează să se întâmple, că la un moment dat, altcineva, dacă nu domnul procuror general, Lazăr Augustin, mai face o sesizare la Inspecţia Judiciară pentru o altă abatere disciplinară, iar dumneavoastră veţi fi puşi în situaţia, sigur, nu foarte plăcută, de a pune în discuţie o nouă amânare. Mi se pare că această chestiune nu face decât să deschidă o cutie a Pandorei, care ulterior poate fi folosită, nu neapărat împotriva mea ca persoană, ci împotriva oricărei alte persoane, fie el procuror sau judecător, care poate să vină să-şi depună candidatura de bună credinţă, iar ulterior să fie supus unor asemenea presiuni. În al treilea rând, nu ştiu, nu înţeleg ce se încearcă prin această sesizare a Inspecţiei Judiciare", a spus atunci procurorul.

Adina Florea i-a reproşat lui Augustin Lazăr că nu poate fi obiectiv în ceea ce priveşte dosarul instrumentat de Parchet referitor la protocolul publicat de Darius Vâlcov, atât timp cât este unul dintre semnatarii actului. "Şi legat de acest subiect, mă tem că o anchetă obiectivă şi într-adevăr care să stabilească adevărul, aşa cum venim şi încercăm să spunem aici, ar fi trebuit să fie făcută de orice altă structură, respectiv DIICOT, DNA, chiar si Parchet de curte de apel, dar nu de Parchetul General, având în vedere că domnul procuror general este semnatarul acestui protocol, iar imparţialitatea domniei sale ar putea să aibă ceva afectări vizavi de această chestiune", a completat Florea.

Ulterior, într-o intervenţie telefonică, aceasta l-a criticat din nou pe procurorul general Augustin Lazăr, despre care a spus că face presiuni cu privire la ocuparea funcţiei de procuror-şef DNA. Adina Florea a spus că Augustin Lazăr "îşi exercită funcţia mai mult decât excesiv, cu rea-credinţă".

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat că va înainta propunerea sa către preşedintele Klaus Iohannis chiar dacă avizul Consiliului Superior al Magistraturii va fi negativ.