Adina Florea, propusă de Tudorel Toader pentru șefia DNA, respinsă de Iohannis

18:50:39 / 21 Noiembrie 2018

Corect !

Acum , Adina Forea trebuie sa plece din orice functie ce tine de Ministerul Public , sau de Ministerul Justitiei . S-a compromis definitiv prin intrarea in aceasta gasca a PSD-ALDE si prin luarile de pozitie referitoare la procurorul general . Ca sa nu mai vorbim de faptul ca activitatea tovarasei de la Constanta nu este una care sa fi impresionat in vreun fel . Ca idee , coruptia din judetul Constanta , ca amploare , este imediat dupa Bucuresti si Ilfov , adica foarte mare , iar procurorii de la Curtea de Apel Constanta nu stau foarte bine la eficienta ... Deci , care este scopul ramanerii Adinei Florea in sistem ? Doar sa serveasca interesele PSD-ALDE ?