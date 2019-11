Adina Vălean - răspuns nesatisfăcător, imprecis şi neconvingător

19:29:52 / 21 Noiembrie 2019

Invidia sau slugareala..

Deci aia au spus ca a raspuns ,,Satisfacator” .. Voi in titlu spuneti alceva.. Din invidie sau din slugareala??? Intreb si eu... Adina Valean validata de Parlamentul European in functie de comisar.. Si mai spuneti ca am eu ceva cu voi????