Adina Vălean, cel mai puternic deputat al PE

Europarlamentarul PNL Adina Vălean a fost desemnat „cel mai puternic deputat din Parlamentul European“, potrivit unui raport al organizaţiei VoteWatch.eu. Potrivit raportului intitulat „Voting in the 2009-2014 European Parliament: Who Holds the Power?“, eurodeputatul Adina Valean a fost de partea câştigătoare în mai mult de 90% dintre voturile exprimate în Parlamentul European în ultimele şase luni, se arată într-un comunicat PNL. Raportul citat menţionează că nominalizarea Adinei Vălean drept „cel mai puternic europarlamentar“ este determinată de faptul că grupul politic din care face parte - Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE) - este cel care înclină balanţa în plenul PE, influenţând decisiv rezultatul votului.