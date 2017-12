Adio, FC Farul!

DATORII URIAŞE. Conferinţa de presă cu tema “FC Farul, prezent şi viitor”, susţinută ieri, la Restaurantul “Sport”, de vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Cristinel Dragomir, directorul DSJ Constanţa, Elena Frîncu, şi mai mulţi antrenori din cadrul Centrului de Copii şi Juniori ai grupării de pe litoral, Ion Constantinescu, Dumitru Antonescu, Mihai Turcu, Eugen Şovăilă şi Grigorie Tudor, a adus o veste tristă pentru iubitorii fotbalului constănţean. În ciuda eforturilor autorităţilor locale, prin intermediul Consiliului Judeţean Constanţa, FC Farul este în pragul desfiinţării din cauza datoriilor uriaşe acumulate de fosta şi actuala conducere atât către jucători, cât şi către furnizori şi stat. „Nu am făcut un secret din faptul că dorim să ne implicăm, dar am cerut un audit pentru a vedea unde ne băgăm, întrucât nu am vrut să riscăm şi să ne întindem mai mult decât ne permite plapuma. De două săptămâni, de când am început discuţiile cu Marian Constantinov şi Giani Nedelcu, actualii patroni ai FC Farul, am smuls cu cleştele informaţiile. Din păcate, am descoperit că FC Farul este mort şi neîngropat. Există datorii imense către jucători, dar şi către furnizori, suma totală fiind în jur de 100 de miliarde de lei vechi. Consiliul Judeţean nu vrea şi nici nu are dreptul legal de a plăti astfel de datorii. În plus, dacă groapa nu era atât de adâncă, ne implicam pentru a ajuta clubul să iasă din ea”, a declarat Cristinel Dragomir.

PRETENŢII EXAGERATE DIN PARTEA ACTUALILOR PATRONI. În dorinţa de a găsi o soluţie pentru salvarea fotbalului constănţean, autorităţile locale au propus înfiinţarea unei noi societăţi, care să ducă mai departe istoria Farului. „Ne-am dorit să facem o construcţie de la zero, să pornim la un nou drum şi s-a înfiinţat o nouă societate, FC Farul 1920, unde am vrut să ne implicăm alături de agenţii economici din judeţ, deoarece Consiliul Judeţean reprezintă o garanţie că lucrurile se fac transparent şi fiecare poate vedea unde se duc banii pe care-i dă la club. Am aflat însă că FC Farul 1920 nu mai are nici terenul de joc şi nici locul în Liga a II-a. În plus, fostul club a intrat în insolvenţă din cauza neachitării datoriilor şi, în curând, nu va mai exista. Oricum, am discutat cu preşedintele FRF, Mircea Sandu, iar actualul club nu are cum să joace în liga secundă până nu va plăti restanţele către jucători. Din păcate, FC Farul nu mai există”, a spus Dragomir. Conform unei adrese din partea Camerei Naţionale de Soluţionare a Litigiilor din cadrul FRF, FC Farul nu se poate înscrie în campionat din cauza neachitării restanţelor către Paşcovici, Barbu, Rusmir şi Gosic. „Discuţiile cu actuala conducere s-au împotmolit şi din cauza pretenţiilor patronilor Marian Constantinov şi Giani Nedelcu, care au cerut să deţină majoritatea în Comitetul Director, indiferent de implicaţia celorlalte părţi. Trebuie să ştie că cine dă banii comandă. Noi am propus ca cine contribuie cu minimum 50.000 de euro să fie în Consiliul Director, iar fiecare membru să aibă putere de decizie în funcţie de suma investitită”, a adăugat vicepreşedintele CJC. Din această cauză a căzut şi varianta venirii lui Petre Grigoraş în postura de antrenor principal. „Grigoraş ne prezentase deja un buget de criză, de un milion de euro, şi ne garanta menţinerea în liga secundă, urmând ca în sezonul următor să încercăm promovarea. Am constatat însă că, după două săptămâni de discuţii, suntem în aceeaşi situaţie”, a dezvăluit Dragomir.

UN CLUB NOU. Pentru a nu lăsa oraşul şi judeţul Constanţa fără fotbal, Consiliul Judeţean Constanţa intenţionează să demareze un proiect pentru crearea unui nou club, care se va numi, cel mai probabil, FC Constanţa. „Săptămâna această, mai exact joi, va avea loc o şedinţă a CJC şi vom discuta în cadrul comisiilor de specialitate despre condiţiile pentru crearea unui nou club, cu care să începem de jos, de la nivelul ligii a patra, sau să fuzionăm măcar cu o echipă din liga a treia şi în doi ani să promovăm pe prima scenă a fotbalului românesc. Din câte ştiu, denumirea FC Constanţa este luată, dar actualul proprietar este dispus să ne-o cedeze. În plus, vom încerca apoi să luăm culorile, emblema şi denumirea de la fostul club”, a explicat Dragomir. O altă variantă ar fi fuzionarea cu Săgeata Stejaru, care ar trimite noua echipă direct în liga secundă, soluţia fiind agreată de suporterii prezenţi la conferinţa de presă. „Pe noi ne-a interesat să salvăm FC Farul, nu altă echipă, iar Săgeata Stejaru nu este nici măcar din judeţ. Dar, dacă suporterii ne cer acest lucru, vom lua în discuţie şi varianta fuzionării, mai ales că cei de la Stejaru au venit cu o ofertă serioasă. Astfel, s-au obligat să suporte cheltuielile cu sportivii, iar noi şi agenţii economici să asigurăm sumele necesare desfăşurării activităţii, doar în cazul promovării în Liga I”, a declarat vicepreşedintele CJC, adăugând că autorităţile locale sunt dispuse să investească până la 10 miliarde de lei vechi în noua structură.