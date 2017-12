Adio garanţie!

PDL VREA CAPUL LUI BOC Cei mai mulţi democrat-liberali doresc plecarea urgentă a lui Emil Boc din postul de premier şi susţin inclusiv înlăturarea acestuia din fruntea partidului, generând o presiune pentru acest lucru, au declarat surse din partid, potrivit cărora o decizie este aşteptată în curând. „L-am susţinut mai mult pentru preşedintele Băsescu. Trebuie să plece inclusiv de la partid, nu poate să rămână dacă pleacă de la Guvern“, a precizat un lider PDL. Iniţial, doar o parte dintre liderii PDL, cei grupaţi în jurul lui Vasile Blaga, au susţinut, fie vocal, fie indirect, înlocuirea lui Emil Boc. Această mişcare a luat însă amploare pe fondul nemulţumirilor venite din teritoriu cu privire la fondurile alocate de Guvern primarilor partidului, generând o presiune în această direcţie. Cei mai mulţi s-au plâns şi de proasta comunicare a Guvernului cu partidul, parlamentarii fiind speriaţi şi de zvonurile, infirmate ulterior de conducere, potrivit cărora la alegeri nu ar mai fi lăsaţi să candideze în colegiile lor. Unul dintre cei care lansează periodic subiectul remanierii, pentru ca apoi să arunce întreaga acţiune în cârca Opoziţiei, este Elena Udrea. Ea scria pe blogul său că este nevoie de „recredibilizare la nivelul Guvernului“ pentru că e nevoie de „un nou moment care să genereze speranţă“, de „un nou drum“, pe care să se pornească „în forţă“. Această părere nu este împărtăşită şi de Traian Băsescu, care a spus că Boc i-a fost, îi este şi îi va fi în continuare un partener de nădejde.

BOC: NU ŞI NU Chiar dacă a spus că nu ştie să se fi discutat ceva în Guvern sau la partid despre demisia lui Boc, deputatul PDL Costică Canacheu a spus că demiterea Guvernului sau a premierului este „o variantă de lucru, întotdeauna la îndemâna coaliţiei“. „În momentul în care am apărut în spaţiul public, suntem perisabili. Adică avem un timp de întrebuinţare care se consumă şi trebuie să facem pasul lateral sau înapoi“. Pe de altă parte, la fel ca Băsescu care a spus că „nu ne lasă“, Boc spune că nu comentează „asemenea decizii sau speculaţii“ şi că ştie ce are de făcut. Premierul a evitat un răspuns clar privind o eventuală demisie, precizând doar că va spune în primul rând în faţa colegilor de partid şi abia apoi presei ce are de făcut Guvernul în perioada următoare. Dintre reprezentanţii Opoziţiei, cel care a comentat subiectul a fost Adrian Năstase, care a spus că la consultările de astăzi de la Cotroceni Traian Băsescu ar putea anunţa că premierul Boc şi-a dat demisia.