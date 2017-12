Adio iluminat “verde”

Primăria oraşului Hârşova nu înţelege criteriile în baza cărora responsabilii de la autoritatea de management au respins un proiect unic în România de la finanţare. “Este peste puterea mea de înţelegere cum au analizat şi cum au concluzionat cei de la autoritatea de management că proiectul privind înlocuirea stâlpilor de iluminat stradal cu alţii care folosesc energii neconvenţionale nu este bun. De la începutul anului, Guvernul se plânge că nu are bani, cere autorităţilor locale să facă reduceri de cheltuieli, ba chiar ne-au forţat să dăm oameni afară, şi când vin eu ca primar cu un proiect care îmi reduce costurile la Primărie, îmi spun că îl resping. Nu am să înţeleg niciodată ce se întâmplă acolo”, a declarat primarul oraşului Hârşova Tudor Nădrag. El a afirmat că este profund dezamăgit de faptul că nu poate lua bani europeni pentru putea face iluminatul stradal din surse neconvenţionale. “Implementarea acestui proiect ar fi însemnat o reducere a cheltuielilor bugetului local cu 20-30%. Acum, după ce am contestat răspunsul, ne-au spus acelaşi lucru: că nu se pretează un astfel de proiect la Hârşova. Eu stau şi mă întreb cine sunt cei de la autoritatea de management să hotărască ce trebuie făcut într-o localitate? Până la urmă sunt bani europeni pe care noi vrem să îi folosim. Dacă noi, ca primari, facem proiecte care sunt în interesul comunităţii, atunci electoratul ne va sancţiona. Nu ne vom opri aici. Vom încerca să mergem mai departe, poate alţii înţeleg necesitatea unui astfel de proiect pentru un oraş cum este Hârşova”, a afirmat Nădrag. Până atunci, Primăria Hârşova a pierdut finanţarea pentru acest proiect, care făcea parte dintr-un proiect mai amplu, în care autoritatea locală mai dorea realizarea unui sistem de monitorizare video în centrul oraşului şi de amplasare a unor panouri de informare pentru cetăţeni.