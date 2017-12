Adio, încălzire iarna viitoare? Sau mai bine renunțăm la încălzirea centralizată

03:08:47 / 31 Octombrie 2017

Contract individual

Ar fi foarte bine sa avem contracte individuale cu RADET. In felul asta as putea si eu in sfarsit sa ii dau in judecata pentru calitatea proasta a serviciilor de termoficare. Sunt sigur ca parametrii pe care ei se obliga sa-i indeplineasca cum ar fi: presiune, temperatura, debit - al apei calde si al agentului termic nu sunt intruniti. Asa ca am dreptul sa-mi cer banii inapoi sau sa nu mai platesc, pentru ca la mine in casa caloriferele sunt in permanenta reci. Abia astept!