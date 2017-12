Adio insecte la Medgidia?

19:26:40 / 29 Mai 2014

Trădare

Pe Ciordache l-am făcut primar NOI !!! Acum discuta cu dna Plesca o noua majoritate in Consiliu. Vrea s-o dea jos din funcția de Vice pe dna Principesa si sa pună un pdlist. Atenție la HOTUL ala de la PC. Atenție la prea plinu Cotarla. Atenție la Bechis ce te face pe furis. Sa vedem dacă Arsene va tine cu noi după ce i-am angajat nevasta(isterica) la primăria Silistea. Sa-l vedem pe Ciordache cum face alta majoritate in consiliu. Săriți ! Apărați-o pe dna Vicesa Principesa.