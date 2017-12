Adio, Malcolm Young! Chitara sa, „Bestia“, a fost așezată pe sicriu

O mulțime în doliu și-a luat adio, marți, de la Malcolm Young, cofondatorul legendarului grup hard rock AC/DC, la Catedrala din Sydney, chitara muzicianului tronând pe sicriu în timpul ceremoniei, potrivit presei australiene. Chitaristul a decedat cu câteva zile în urmă, la 18 noiembrie, la vârsta de 64 de ani, după ce a suferit mulți ani de demență.

Printre cele câteva sute de persoane care i-au adus un ultim omagiu s-au numărat fratele său, Angus, cu care Malcolm a fondat grupul în 1973, fostul vocalist AC/DC Brian Johnson, bateristul Phil Rudd și basistul Cliff Williams, scrie AFP. Chitara Gretsch la care Malcolm Young a cântat în nenumărate concerte, instrument pe care el îl poreclise ''Bestia'', a fost așezată pe sicriu pentru a-l însoți pe ultimul drum, a notat grupul media Australian Broadcasting Corporation (ABC). Pionier al genului hard rock, AC/DC a vândut de-a lungul timpului peste 200 de milioane de albume.

Printre cele mai cunoscute hituri ale formației australiene se numără "Let There Be Rock", "Whole Lotta Rosie", "Dirty Deeds Done Dirty Cheap", "Back in Black" și faimoasa "Highway to Hell". Malcolm Young s-a născut în 1953 în Glasgow, Scoția (Regatul Unit), într-o familie cu nouă copii care ulterior a emigrat în Sydney.

Cei doi frați, Malcolm și Angus, au ales numele grupului inspirându-se de la eticheta unei mașini de cusut a surorii lor, Margaret Young, AC/DC fiind abrevierea în limba engleză de la "Curent Alternativ/Curent Continuu" ("Alternating Current/Direct Current").

Primul concert al formației a avut loc la sfârșitul anului 1973.

Într-un interviu acordat publicației Rolling Stone, Brian Johnson a declarat că Malcolm a fost întotdeauna ''un catalizator'' pentru formație și un perfecționist.

''Îmi voi aminti întotdeauna mica mea audiție pentru AC/DC, în 1980. Ei le-au cerut mai multor cântăreți să vină și să interpreteze câteva piese. Cel mai mic tip din încăpere s-a ridicat și a venit către mine. A scos o sticlă de Newcastle Brown Ale, pentru că de-acolo sunt eu, și a zis: 'Iată, amice, simte-te ca acasă'. Era Malcolm. Am cântat, am plecat și mi-am zis: 'N-o să obțin asta'. Eram un nimeni. (...) Apoi, o lună mai târziu, era vocea lui Mal la telefon care mi-a zis: 'Vrei să vii aici?'. Am zis: 'Pentru ce?'. Iar el a spus: 'Știi tu, avem de făcut un album''', a povestit Johnson. ''Când m-am alăturat lor și am plecat în Australia el m-a luat în vizită la mama și tatăl lui. Apoi a venit în Newcastle să îi cunoască pe mama și tatăl meu, să le spună: 'Hei, eu sunt Malcolm, iar aceasta este formația. A fost un om așa de atent'', a adăugat fostul vocalist AC/DC.

În 1988, Malcolm a luptat cu dependența de alcool și, de teamă să nu calce pe urmele regretatului vocalist AC/DC Bon Scott, s-a retras din trupă până în 1990, când a înregistrat unul dintre cele mai de succes albume ale formației, "The Razor's Edge".

Chitaristul a continuat să cânte cu trupa AC/DC până în aprilie 2014, an în care s-a retras de pe scenă pentru a urma un tratament împotriva demenței.

Asemeni celorlalți membri ai AC/DC, Malcolm Young a fost inclus, în 2003, în Rock & Roll Hall of Fame.

Dispariția lui Malcolm Young a venit la câteva săptămâni după moartea fratelui său, George Young, considerat mentorul grupului.