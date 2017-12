Adio, mașini parcate pe trotuarele constănțene!

17:16:33 / 31 Octombrie 2015

vreti parcari?

Ati fost in Belarus?Cu siguranta au fost cei din cond prim cta cand au perfectat preluarea autobuzelor MAZ din Belarul.Acolo dragi romani nu exista masini parcate pe trotoare pt ca statul ex sovietic a facut parcari supra etajate in mai multe zone ale orasului . Numai asa se poate intro mare metropola cum e cta sa se rezolve cu locurile de parcare.Gandirea tipic rom este ce vor sa faca autorit locale.Intai sa nu mai fure din bugetul orasului pt ca sant banii pt constructia pt parcari etajate cum sa facut in zona Spitalului Judetean.Romanu prost ne educat ar trebui sa dea in judecAta primaria CTA pt ca nu ia amenajat un loc de parcare inainte sa plateasca amenda.Sigur va castiga.Solutia intrun stat civilizat in care bugetul primariilor nu este buzunarul edililor si se are grija de cetatean.care plateste si asa taxe si impozite mari.Cu sloganul asta as castiga sigur prim constanta.Bani va spun de unde vin Nu MAI FURATI dragi cond