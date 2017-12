Adio, nea Ioji!

1 Noiembrie 2006. O zi tristă pentru sportul constănţean, care s-a despărţit de cel mai mare descoperitor de talente din fotbalul românesc, Iosif Bükkösi. Rude, prieteni, foşti colegi şi elevi l-au condus pe ultimul drum pe nea Ioji, aşa cum îi spuneau cunoscuţii, omul care a dat cel mai bun fotbalist român din istorie, Gică Hagi. Din păcate, plecat peste hotare, “Regele” nu a putut veni la înmormîntare, dar a trimis o coroană de flori. Acelaşi gest l-au făcut Federaţia Română de Fotbal, Direcţia pentru Sport a Judeţului, echipa de "Old-Boys" a Farului, dar şi ultima mare descoperire, Ianis Zicu. În prezenţa oamenilor care i-au fost mereu alături, nea Ioji a primit ultima slujbă la Biseria "Sfîntul Dumitru", după care cortegiul funerar a plecat spre locul unde şi-a petrecut o mare parte din viaţă, Stadionul "Farul". Cîteva momente a zăbovit în curtea arenei, înainte de a-l duce pe fostul mare descoperitor de talente spre locul odihnei veşnice.

“Cînd am auzit că nea Ioji nu mai este, am fost cutremurat, pentru că ştiu ce a însemnat pentru fotbalul constănţean, cîte generaţii de jucători au trecut prin mîna sa pricepută. Îmi pare rău că în ultimele două săptămîni, cît a fost internat la Bucureşti, nu am avut timpul necesar să trec pe la dînsul. L-am avut antrenor din 1993 şi pot spune că a fost în primul rînd un om deosebit, dar şi un pedagog desăvîrşit, de la care am avut cu toţii de învăţat”, a declarat fostul său elev, Lucian Marinof, actualul secund al Farului. “A fost un om bun, un om blînd, parcă era făcut să lucreze cu copiii. De aceea, toţi copiii care au trecut prin mîna lui nea Ioji l-au iubit foarte mult. A fost un dar pentru fotbal, un om care a trăit o viaţă cu fotbal şi pentru fotbal. Pentru noi a fost ca un părinte. Acum s-a stins şi fotbalul constănţean a rămas mai sărac”, a adăugat cu lacrimi în ochi, Paul Peniu, fostul preşedinte al Farului.