Adio Târg de Crăciun în 2015!

Spre deosebire de alte orașe din țară, anul acesta Constanța nu va avea Târg de Crăciun adevărat, așa cum a fost în alți ani. Cei care visau să își facă aprovizionarea pentru Crăciun cu produse tradiționale de la țară, să își cumpere un cojoc călduros sau cadouri originale de Sărbători ar trebui să își ia gândul de la ele. Tradiționalul Târg de Crăciun, organizat în ultimii cinci ani la Pavilionul Expozițional și care reunea sute de producători, meșteri și comercianți, nu va mai avea loc.

JUSTIFICARE Motivul? „Festivalul Iernii”, evenimentul pus la cale de Primăria Constanța și care are loc în parcarea de lângă Pavilion, ar încurca desfășurarea târgului. Cel puțin așa au declarat reprezentanții Consiliului Județean Constanța (CJC), instituție care s-a ocupat în fiecare an de organizarea manifestărilor specifice Sărbătorilor de Iarnă. „Decizia de a nu mai organiza Târgul de Crăciun în acest an a fost luată la nivel intern, după ce am aflat că, în parcarea de lângă Pavilion, Primăria intenționează să amenajeze un patinoar pe o suprafață destul de mare, așa că am fi avut probleme cu spațiul alocat expozanților”, a spus purtătorul de cuvânt al CJC, Gabriel Diceanu. El a punctat că, dacă într-adevăr ar fi avut loc Târgul de Crăciun, CJC și-ar fi asumat organizarea evenimentului de la un capăt la altul. „La fel ca și la Sărbătoarea Recoltei și a Vinului Dobrogean, instituția s-ar fi ocupat de tot. S-ar fi adoptat o hotărâre de Consiliu privind organizarea și alocarea fondurilor necesare, așa că nu ar fi fost o mare problemă”, a mai spus Diceanu. Nu avem cum să contestăm motivele invocate de reprezentanții CJC, însă nu putem să nu ne întrebăm dacă nu cumva decizia de a renunța la acest eveniment nu are la bază și slaba participare la Târgul de Crăciun de anul trecut. Nu de alta, dar evenimentul din 2014 a fost doar o umbră a manifestărilor de succes din alți ani.