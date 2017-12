Adio Teste Naţionale!

Ministrul Educaţiei, Cristian Adomniţei, a decis eliminarea Testelor Naţionale. Astfel, începînd cu anul şcolar 2007/2008, absolvenţii claselor a VIII-a scapă de emoţii. Decizia a fost luată ieri, ministrul declarînd că „Testele Naţionale sînt un examen anacronic, care nu oferea certificarea unei competenţe, ci doar ierarhiza copiii în vederea admiterii la liceu” şi că „un copil de 14 ani nu e pregătit să dea un examen care să îi marcheze viaţa”. Astfel, conform declaraţiei directorului general din cadrul Ministerului Educaţiei, Liliana Preoteasa, pentru elevii care vor intra în această toamnă în clasa a VIII-a, la începutul lunii septembrie, va fi emis un ordin de ministru prin care Testele Naţionale vor fi eliminate, metodologia de trecere a absolvenţilor din clasa a VIII-a în clasa a IX-a urmînd a fi publicată în cîteva zile, la începutul noului an şcolar. Accesul elevilor în clasa a IX-a se va face în funcţie de mediile obţinute la cele trei sau patru (în cazul minorităţilor) teze cu subiect unic, care vor fi date în clasele a VII-a şi a VIII-a, plus media generală a celor patru ani de şcoală generală (V - VIII). Consilierul de imagine al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, prof. Andreea Păunescu Girip, a declarat că „dacă ministrul a decis eliminarea testelor naţionale încă din acest an, asta nu poate să însemne decît că a considerat tezele cu subiect unic ca fiind o reuşită. Pentru actualul an şcolar, ne vom organiza în aşa fel încît tezele cu subiect unic să se desfăşoare cît mai corect, iar elevii, atît cei din clasa a VII-a, cît şi cei din clasa a VIII-a, să trateze acest examen cu seriozitate”. Potrivit cadrelor didactice, însă, această decizie luată de Adomniţei trebuie corelată cu descentralizarea sistemului de învăţămînt preuniversitar, întrucît eliminarea Testelor Naţionale nu rezolvă problema admiterii la liceu. Astfel, cele mai căutate licee vor fi obligate să organizeze examene de admitere în funcţie de propriile criterii, adică să conceapă o structură intern-administrativă, din care să reiasă în ce va consta examenul şi care să fie pusă la dispoziţia doritorilor cu un an înainte. La liceele care nu solicită examen, elevii vor fi repartizaţi computerizat, în funcţie de opţiunile exprimate.