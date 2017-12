Adio Tony Curtis şi Arthur Penn!

Actorul american Tony Curtis, în vârstă de 85 de ani, a murit în somn la reşedinţa sa din SUA. Reprezentantul fiicei sale, actriţa Jamie Lee Curtis, a confirmat decesul actorului în cadrul unei emisiuni de televiziune din SUA. În ultimii ani, Tony Curtis suferea de bronhopneumopatie obstructivă cronică. În luna iulie a acestui an, a fost internat de urgenţă din cauza unor probleme respiratorii acute. În decembrie 2006, actorul s-a aflat la un pas de moarte din cauza unei pneumonii galopante şi a petrecut câteva zile în comă.

Tony Curtis, Bernard Schwartz pe numele adevărat, este unul dintre cei mai cunoscuţi actori americani, având în palmares peste o sută de filme. Artistul s-a născut în Bronx, New York, la data de 3 Iunie 1925, într-o familie săracă de evrei. La vârsta de 23 de ani a ajuns în atenţia Hollywood-ului, fiind sfătuit să-şi schimbe numele. A debutat în filmul „Criss Cross”, unde a interpretat rolul unui dansator de rumba. Ulterior, a fost distribuit alături de Burt Lancaster în „Sweet Smell of Success” şi alături de Sidney Poitier în „The Defiant Ones / Lanţul”, rol pentru care a şi fost nominalizat la Oscar. Cel mai popular film in care a jucat a fost fără îndoială „Some Like It Hot / Unora le place jazz-ul” alături de Marilyn Monroe. A jucat în peste 140 de filme turnate la Hollywood, a apărut pe coperta albumului „Sgt. Pepper\'s Lonely Hearts Club” al trupei The Beatles şi a asigurat vocea personajului Stony Curtis din serialul de televiziune „The Flinstones / Familia Flintstone”. Tony Curtis a fost căsătorit de cinci ori şi are şase copii. În 1994, s-a confruntat cu cea mai mare tragedie din viaţă după ce fiul său, Nicholas, a murit din cauza unei supradoze de heroină, la vârsta de 23 de ani.

Cetatea Filmului este în doliu şi pentru că regizorul Arthur Penn, care a contribuit la lansarea unui stil cinematografic la Hollywood, a decedat în locuinţa sa din Manhattan, la o zi după ce a împlinit 88 de ani. Nominalizat la trei premii Oscar pentru “Bonnie and Clyde / Bonnie şi Clyde”, “The Miracle Worker” şi “Little Big Man”, Arthur Penn era cunoscut pentru abilităţile sale de a descoperi numeroase expresii ale actorilor cu care lucra şi cărora le permitea adesea să improvizeze. Acesta a locuit la New York o mare parte a vieţii sale, unde a lucrat în cinematografie, teatru şi televiziune.

Arthur Penn şi-a început traseul profesional ca manager de platou la show-ul de televiziune “Colgate Comedy Hour”. La începutul anilor \'50, scria şi regiza seriale de televiziune. În 1956 a debutat ca regizor pe Broadway, dar spectacolul său “The Lovers” a fost retras după numai patru zile. Arthur Penn şi-a făcut un nume pe Broadway ca director al spectacolelor “The Miracle Worker” şi “All the Way Home”, câştigătoare a premiilor Tony. Ulterior, a debutat ca regizor de cinema în anii \'60, cu subiecte inspirate de schimbările politice şi sociale ale decadei. În filmografia sa se mai regăsesc lungmetrajele “The Missouri Breaks”, cu Marlon Brando şi Jack Nicholson, “Night Moves”, cu Gene Hackman sau “Alice\'s Restaurant”. În ultimii ani, a revenit la televiziune, unde a fost producător executiv pentru seria “Law and Order / Lege şi Ordine”, al cărui regizor a fost fiul său, Matthew Penn.

Născut în Philadelphia, Arhtur Penn a fost inspirat profund de Orson Welles, Charlie Chaplin, Akira Kurosawa şi de regizorii Noului Val Vrancez, în special Jean-Luc Godard şi Francois Truffaut. A primit premiul pentru întreaga activitate oferită de Criticii de Film din Los Angeles în 2002, dar şi premiul pentru întreaga carieră oferit de Festivalul Internaţional de Film de la Berlin în 2007.