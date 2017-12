Adjunct nou la DGA

Ministrul Administraţiei şi Internelor, Traian Igaş, a anunţat ieri că l-a numit pe Octavian Melintescu în funcţia de adjunct al şefului Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA). Octavian Melintescu a ocupat funcţia de şef al structurii din Capitală a DGA şi s-a arătat onorat de această numire, declarând că îi revine o responsabilitate deosebită care îl obligă să fie permanent la dispoziţia echipei DGA. \"După cum bine ştiţi, DGA funcţionează de aproximativ un an fără unul dintre cei doi adjuncţi, odată cu împuternicirea domnului Liviu Popa la Inspectoratul General al Poliţiei Române. Am luat decizia de a-l împuternici în această funcţie pe domnul Octavian Melintescu, şef al DGA la nivelul Capitalei până în acest moment - un om care, în opinia mea, s-a remarcat în activitatea pe care a desfăşurat-o la Capitală şi în special în ceea ce priveşte acţiunea cu privire la permisele auto\", a declarat ministrul Administraţiei şi Internelor, Traian Igaş. Igaş i-a cerut public noului adjunct al şefului DGA să dea dovadă de aceeaşi implicare pe care a avut-o la nivelul Capitalei, spunând că DGA trebuie să aducă încredere în instituţiile statului şi trebuie să intervină de fiecare dată atunci când constată că sunt lucruri nelalocul lor. \"Rolul DGA este acela de a diminua fenomenul corupţiei în rândul MAI şi nu ne vom feri niciodată atunci când vom constata că sunt nereguli să intervenim şi să le facem publice aceste rapoarte. Mai mult, i-am cerut domnului Arion Ţigănaşu, împreună cu domnul Guran, să se deplaseze în ţară - deja au fost şase judeţe în care s-au deplasat cei doi săptămâna trecută, vorbim de judeţe la limite de frontieră - Caraş, Mehedinţi, Satu-Mare, Maramureş, Suceava şi Botoşani, unde am încercat să transmitem din nou, în special celor de la Poliţia de Frontieră, să fie mult mai vigilenţi, să fie foarte implicaţi în activitatea lor şi să nu se lase, într-un fel sau altul, influenţaţi de cei care încearcă sau vor să treacă prin vămile româneşti sau pe lângă vămile româneşti\", a mai spus ministrul Igaş.