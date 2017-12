Admiși la liceu cu medii de 2,18

Elevii care au terminat clasa a VIII-a în acest an au aflat mai devreme liceele la care au fost repartizați conform mediilor pe care le-au obținut la Evaluarea Națională și în cei patru ani de gimnaziu. Repartizarea era programată de către Ministerul Educației Naționale (MEN) astăzi, însă ieri, în jurul orei 15.00, pe site-ul MEN (admitere.edu.ro) au fost publicate rezultatele în urma repartizării computerizate. Astfel, în prima etapă de admitere în învățământul liceal de stat au fost admiși 4.558 de candidați din județul Constanța. Alţi 93 de elevi au venit la Constanţa din alte judeţe şi au fost admiși, iar 26 de elevi au fost respinși din cauza numărului mic de opțiuni înscrise pe fișe. În total, cinci elevi de clasa a VIII-a înscriși la admitere în județul Constanța au intrat cu media 10 la două licee din municipiu. La Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” din Constanța (CNMB), cea mai mică medie de admitere la profilul Matematică-Informatică în limba germană a fost 9,88. Cu această medie, liceul se situează pe primul loc în țară în ceea ce privește media de admitere, pe specializări. Cea mai mică medie de intrare la CNMB a fost 9,51, cu 20 de sutimi mai puțin decât anul trecut. Conform metodologiei de repartizare computerizată, fiecare elev care a completat un număr suficient de opțiuni pe fișa de înscriere la liceu a fost repartizat la unul dintre liceele din județ, indiferent dacă media la Evaluarea Națională a fost sub 5. Astfel, elevii cu cele mai mici medii din județ - până la 2,18 - au fost admiși la forma de învățământ liceal în unitățile de învățământ din Deleni și Nicolae Bălcescu. Nu este de mirare, privind mediile de intrare la liceu, că aceste unități școlare au avut 0 promovabilitate la Bac, în acest an. Potrivit datelor oferite de Inspectoratul Școlar Județean Constanța, în 38 de unități de învățământ liceal de stat au mai rămas locuri neocupate. Cele mai multe locuri disponibile se găsesc în Liceul Tehnologic ”Axiopolis” Cernavodă, la specializarea Mecanică (46 locuri) și în Liceul Tehnologic ”C.A. Rosetti” Constanța, la specializarea Turism și alimentație (42 locuri). Cei 26 de candidați respinși au o nouă șansă de a intra la liceu după cea de-a doua etapă de repartizare computerizată, pentru care completarea fișelor cu opțiuni este programată să se desfășoare între 16 și 22 iulie. Pe 23 iulie, datele vor fi trimise la MEN, iar pe 24 iulie va avea loc repartizarea computerizată. Elevii admiși se pot înscrie la licee în perioada 17-25 iulie.