Administrarea de antibiotice bebeluşilor poate favoriza obezitatea

Un studiu efectuat în cadrul Facultăţii de Medicină a Universităţii New York a demonstrat că administrarea de antibiotice copiilor sub şase luni ar putea favoriza, mai târziu, obezitatea. Se crede de obicei că obezitatea este un fapt datorat în mare parte unui regim alimentar nesănătos şi lipsei de mişcare, dar tot mai multe studii demonstrează că lucrurile sunt mai complicate. Microbii prezenţi în intestine ar putea juca un rol important în felul în care abordăm caloriile. Expunerea la antibiotice, mai ales la o vârstă foarte fragedă, ar putea distruge anumite bacterii care influenţează felul în care asimilăm hrana în corp şi care, altfel, ne-ar face să rămânem slabi.

Cercetătorii au analizat utilizarea antibioticelor la 11.532 copii născuţi la Avon, în Marea Britanie, între anii 1991 - 1992. S-a descoperit că bebeluşii cărora li se administraseră antibiotice în primele cinci luni de viaţă cântăreau mai mult decât ceilalţi copii. Diferenţa de greutate era mică între zece şi 20 de luni, dar a crescut apoi şi, la trei ani şi două luni, la copiii care luaseră antibiotice când erau bebeluşi, şansele să fie supraponderali erau mai mari cu 22%. În schimb, copiii care luaseră antibiotice după vârsta de cinci luni nu prezentau diferenţe semnificative de greutate faţă de ceilalţi.