Administrarea de antibiotice copiilor malnutriți, o problemă?

Recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) pentru administrarea sistematică de antibiotice copiilor care suferă de malnutriție au fost contestate, deoarece de multe ori ele nu îmbunătățesc recuperarea, dar cresc riscul de rezistență microbiană, informează agenția France Presse, citată de Agerpres. Autorii unui studiu publicat recent în revista americană ”New England Journal of Medicine” sugerează schimbarea practicii medicale din țările în curs de dezvoltare pentru copiii malnutriți tratați la domiciliu aproape de unitățile medicale competente. În plus, potrivit studiului, reducerea acestor antibiotice de rutină ar fi o măsură de prudență, având în vedere neliniștea de la nivel global cu privire la tot mai marea problemă a rezistenței microbiene. Aceste concluzii vin în contradicție cu directivele OMS care recomandă tratarea copiilor care suferă de malnutriție cu antibiotice, fie că au nevoie de ele, fie că nu au, comentează AFP. Malnutriția severă duce la o mortalitate infantilă ridicată în multe țări în curs de dezvoltare, afectând aproximativ 34 de milioane de copii sub cinci ani. Infecțiile bacteriene pot duce la complicații, ceea ce a determinat ca, în 1999, OMS să recomande ca toți copiii malnutriți să fie spitalizați și tratați cu antibiotice, pentru a reduce riscul de mortalitate.