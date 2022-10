Administrația locală a fost sancționată cu 50.000 lei amendă pentru nerespectarea stării de salubrizare a orașului

Urmare a numeroaselor petiții înregistrate începând cu a doua jumătate a lunii august 2022, cu privire la disconfortul olfactiv generat de deșeurile municipale neridicate la timp de operatorul de salubrizare, Garda Nationala de Mediu Constanta a derulat actiuni de control atat la stația de sortare a deșeurilor din municipiul Constanța, cât și pentru verificarea trasabilității deșeurilor preluate de operatorul de salubrizare și transportate la depozitul ecologic Ovidiu. Totodata, s-a efectuat control si la UAT Constanta pentru verificarea stadiului implementarii obligatiilor ce revin autoritatilor publice locale prevazute prin OUG 92/2021 privind regimul deseurilor si pentru verificarea starii de salubrizare a municipiului Constanta.

Conform verificarilor efectuate la statia de sortare si a situațiilor puse la dispoziție pentru perioada ianuarie – iulie 2022, deșeurile municipale și asimilabile din comerț au fost eliminate prin depozitare în procent de cca. 98%, fără a fi supuse în prealabil unor operații de tratare. S-a constatat că societatea nu a respectat prevederile autorizației de mediu emisă de Agentia pentru Protectia Mediului Constanța pentru acest punct de lucru, cu privire la obligația de sortare a tuturor deșeurilor generate pe raza municipiului Constanța. S-a aplicat sancțiune contravențională cu amendă în valoare de 50.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor autorizației de mediu.

Controlul care a vizat verificarea trasabilității deșeurilor pe raza municipiului s-a finalizat cu amendă în valoare de 50.000 lei pentru nerespectarea condițiilor din autorizația de mediu care reglementează activitatea de colectare și transport deșeuri municipale și activitatea de salubrizare. Echipa de comisari a constatat că transportul deșeurilor colectate din municipiul Constanța se realizează și cu alte autovehicule decât cele specializate și autorizate.

Pentru nerealizarea in totalitate si la termen a masurilor stabilite prin actul de control anterior, UAT Constanta a fost sanctionata cu amenda in valoare de 50.000 lei. Unitatea admnistrativ teritoriala nu a luat masurile necesare pentru mentinerea curateniei pe raza municipiului, nu a implementat in totalitate obligatiile prevazute de OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, nu a incheiat contract pentru valorificarea energetica a deseurilor rezultate in urma sortarii fractiei uscate, nu a luat masuri astfel incat operatorul de salubrizare sa transporte la statia de sortare toate deseurile din containerele destinate colectarii fractiei uscate de la asociatiile de proprietari.

Pe lângă sancțiunile aplicate, prin actele de control încheiate s-au stabilit măsuri de remediere a neconformităților constatate.